Новая звезда в созвездии Инго: Банк "Союз" переименовали в Ингосстрах Банк

Банк "Союз" получил новое имя — Ингосстрах Банк. Ребрендинг является возвратом к логическим истокам, поскольку банк давно является частью большой мощной экосистемы Ингосстраха — Инго. Решение о переименовании было принято наблюдательным советом в конце мая этого года, сообщили в пресс-службе банка.

Банк "Союз" на протяжении 30 лет стабильно работал под собственным брендом, при этом оставаясь частью Группы компаний "Ингосстрах". Новое название должно подчеркнуть связь банка с семейством бренда, повысить его узнаваемость и доверие аудитории.

Решение принималось не за один день — еще в 2021 году была создана программа лояльности "Ингосстрах Бонус", оператором которой являлся Банк "Союз". Активно выпускаемые им карты "Ингосстрах Бонус" Digital продаются в цифровых каналах и офисах "Ингосстраха", а также в офисах банка.

Банк является одним из важных элементов общей инфраструктуры — экосистемы. Когда продуктовые линейки выстроены, а процессы отлажены, остается завершающий этап — ребрендинг. У клиента должна складываться цельная картина взаимодействия с финансовой группой Ингосстраха, включающей страхование, пенсионные и инвестиционные фонды, клиники и большое количество партнерских организаций.

"Переименование банка позволит нам рассказать о себе более широкой аудитории. Что такое бренд "Ингосстрах"? Это 75 лет на рынке, это одна из наиболее финансово устойчивых организаций в России. И теперь, когда Ингосстрах Банк стал частью этого сильного бренда, мы сможем предоставлять выгодные предложения и максимально удобный сервис еще большему пулу клиентов", — отметил председатель правления банка Станислав Даныш.

Доверие и надежность

Ингосстрах Банк на протяжении десятков лет сохраняет с клиентами теплые и доверительные отношения, что характерно для частных банков масштаба медиум, и это является их конкурентным преимуществом. Такие банки, как правило, более устойчивы и достаточно стабильно себя чувствуют в условиях турбулентной экономики.

При разработке логотипа банк сохранил ядро фирменного стиля — золотые монеты символизируют стабильность и надежность, демонстрируют приверженность истории и уважение к бренду, успешно существовавшему на российском банковском рынке более 30 лет.

Ведь радикально менять сложившийся образ — значит перечеркнуть всю историю бренда, а это было бы несправедливо по отношению к банку и к его верным и лояльным клиентам. Новый бренд — это синергия исторической надежности и наследия, а также инновационности и мощи бренда материнской компании.

Золотой ключик для Инго

В банке ожидают, что наибольшая отдача от ребрендинга произойдет в розничном сегменте. Расчет строится на продвижении флагманского продукта — карты "Ингосстрах Бонус" Digital, которая является ключом ко всей экосистеме "Ингосстраха".

Продукт уже доступен для клиентов, постепенно в нем появляются новые "вкусности": подписки на различные сервисы, специализации в бонусной программе, например, "Ингодом" или "Ингоздоровье", "Ингоавто" — одним словом, все, что может предложить обширная партнерская сеть Инго.

Основные и бонусные предложения скомпонованы таким образом, чтобы клиент, оставаясь внутри экосистемы, используя страховые и кредитные продукты, получал максимальную выгоду за счет долгосрочных партнерских отношений с другими участниками программы.

Экосистема Инго — открытая, т. е. финансовые продукты группы являются ядром, вокруг которого притягивается большой пул партнеров. В ближайшие два года, скорее всего, станут реальными т. н. межэкосистемные обмены, их концепцию сейчас разрабатывает Ингосстрах.

Под крылом Ингосстраха

Итак, что же имеется сейчас? Страхование, инвестиционные накопления, инвестиции, пенсионные фонды — это финансовые продукты группы Ингосстраха. Они направлены на обеспечение долгосрочных потребностей клиентов. И остальные компании группы отвечают именно за эти аспекты.

К примеру, банк обеспечивает высокочастотное взаимодействие с клиентами. Если страхование не относится к ежедневным тратам, то покупка продуктов совершается регулярно. И банк связывает долгосрочные потребности с более частыми транзакциями в рамках одной экосистемы.

Ингосстрах — это материнская компания с широчайшей филиальной сетью, с развитым онлайн-бизнесом. И в каждой точке контакта с клиентом присутствует банк, предлагая дополнительные выгоды. Допустим, клиент хотел приобрести страховой полис. С картой "Ингосстрах Бонус" Digital, которую можно оформить онлайн, он может получить дополнительные скидки на этот полис или приобрести его в рассрочку. С другой стороны, клиент банка также может купить полис, оформить карту или подать заявку на кредит.

Но все-таки основной поток пользователей экосистемы Инго ожидается через сеть головной компании. В группе Ингосстрах наработана большая база данных — около 20 млн клиентских записей.

Встретят радостно у входа

Важно, что банк сохраняет статус самостоятельного юридического лица и продолжит предоставлять качественные финансовые услуги своим клиентам, предлагая дополнительные преимущества за счет синергии с другими бизнесами группы Инго и партнерами экосистемы. Поэтому переименование банка никак не влияет на ранее заключенные договоры по кредитам, вкладам, счетам и другим финансовым услугам, соглашения продолжат действовать на прежних условиях.

Если же человек ранее не был ни клиентом "Ингосстраха", ни клиентом Банка "Союз", то в первую очередь он получит карту Ингосстрах Банка — "Ингосстрах Бонус" Digital. С ее помощью он получит доступ ко всем сервисам и преимуществам.

Ингосстрах Банк фокусируется на долгосрочном сотрудничестве, не гоняясь за сиюминутной выгодой. Как дочка страховой компании, банк настроен на долгосрочные инвестиции и долгосрочные отношения, поэтому "встретит радостно у входа" каждого клиента, предоставляя ему полный пакет бонусов.

"Ингосстрах" продолжает развивать финансовые активы всей группы "Инго". У нас сильные компетенции, которые позволяют предоставлять клиентам услуги по самым разным направлениям: страхование, инвестиции, банковский сервис, здоровье и многое другое. Переименование банка — это логичный шаг для того, чтобы наши клиенты понимали, что под единым брендом "Ингосстраха" собраны различные предложения для максимально эффективного и выгодного взаимодействия", — комментирует Алексей Илющенко, директор департамента прямых инвестиций "Ингосстраха".