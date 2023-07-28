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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Геленджике автоматизировали мониторинг системы водоснабжения

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон оснастил систему водоснабжения в Геленджике сервисом онлайн-мониторинга. Решение на базе технологии интернета вещей позволяет с высокой точностью отслеживать фактический объем потребления воды. За счет автоматизации расчетов с управляющими компаниями выручка ресурсоснабжающей организации уже увеличилась более чем на 10%.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Компания "Концессии водоснабжения - Геленджик", управляющая коммунальной инфраструктурой города, внедрила цифровое решение МегаФона "Онлайн-мониторинг воды". На первом этапе под контролем "умных" счетчиков оказалось 100 объектов — гостиницы, частные и многоэтажные дома. В подвалах многоэтажек и в колодцах частного сектора были установлены специальные модули. Они замеряют общее потребление воды жильцами и в автоматическом режиме передают данные на платформу онлайн-мониторинга. Решение МегаФона реализовано c использованием специализированной технологии связи на базе стандарта Nb-IoT на частоте 800 МГц, это обеспечивает высокое проникновение сигнала к узлам учета, которые находятся под землей.

Информация передается на платформу по выделенному каналу связи, что гарантирует ее безопасность, и автоматически резервируется, поэтому в случае потери данные всегда можно восстановить.

Данные с приборов учета поступают в личный кабинет ресурсоснабжающей организации с почасовой разбивкой. Это помогает понять, как люди потребляют воду в течение дня, определить периоды повышенной нагрузки и правильно настроить подачу. Для курортного города это особенно важно, так как в туристический сезон схема потребления меняется.

Решение помогло концессионеру автоматизировать систему выставления счетов управляющим компаниям и владельцам частных объектов: данные с платформы направляются напрямую в биллинг. Внедрив решение "Онлайн-мониторинг воды" от МегаФон и исключив человеческий фактор из системы расчетов, компания более чем на 10% увеличила выручку от реализации воды с объектов, подключенных к "умным" счетчикам.

"Цифровизация ЖКХ наравне с энергетикой и транспортом — драйвер роста рынка интернета вещей. В этой сфере IoT-решения демонстрируют заметный эффект и позволяют быстро увидеть результат изменений. Автоматизация системы расчетов позволила партнеру увеличить сборы за потребляемую воду, следующий этап — отслеживание промышленных утечек или незаконных подключений — обеспечит максимальную прозрачность потери, потребления и учета ресурса", — отметил директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона Александр Осипов.

"Цифровая трансформация водоканала — одно из ключевых направлений работы нашей компании. Мы стремимся к постоянному повышению эффективности и снижению убытков, возникающих в результате управления водопроводно-канализационным хозяйством города. Уже сегодня реализованы мероприятия по обучению работников и настроены процессы для работы в сервисах, разработанных МегаФоном. Также важно сказать, что программные решения позволят управлять продуктами МегаФона прямо из "сердца" компании — диспетчерской службы", — комментирует директор компании "Концессии водоснабжения - Геленджик" Алексей Сорокин.

На втором этапе реализации проекта в Геленджике система онлайн-мониторинга воды МегаФона начнет выявлять технические потери в результате аварий или незаконных врезок в трубы. Для этого приборы учета устанавливаются на водопроводную магистраль, замеряя объем воды на входе и выходе, а платформа мониторинга сопоставляет эти данные с объемом потребления воды жителями.

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