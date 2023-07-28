16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АвтоВАЗ переименовал приобретенный банк в "Авто финанс банк" С экс-менеджеров Газбанка взыскали 1,6 млрд руб. убытков Самарцам рассказали, в какой валюте хранить сбережения Банк ДОМ.РФ определил предпочтения ипотечных клиентов в области ИЖС ВТБ: мошенническая активность выросла в 1,6 раза

Банки Финансы

Ставки по программам льготной ипотеки Банка ДОМ.РФ будут снижены

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк ДОМ.РФ проводит акцию, в рамках которой с 1 августа для всех групп клиентов ставки по программам льготной ипотеки с государственной поддержкой будут снижены на 0,2 — 0,7 процентного пункта.

До проведения акции процентная ставка по программе "Семейная ипотека" составляет от 5,3 процента (для семей с детьми на Дальнем Востоке — от 4,3 процента), "Льготная ипотека на новостройки" — от 7,3 процента, по ипотеке для специалистов отрасли информационных технологий — от 4,4 процента. Ставки действуют при подтверждении доходов в дистанционном формате через выписку из СФР.

"Улучшение условий массовое — снижение почувствуют практически все категории наших клиентов. Мы ожидаем рост спроса на льготную ипотеку в 2 раза. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подать заявку в банк до 14 сентября текущего года. При одобрении кредита заключить договор с банком можно будет в течение следующих 3 месяцев", — отметил Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

Также предусмотрены дополнительные скидки при получении на карту банка заработной платы — в размере 0,2 процентного пункта и при покупке жилой недвижимости в доме, который строится в рамках проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ, или при цифровой регистрации сделки с помощью электронной закладной, — 0,1 п. п. Минимальные ставки составят 5,0% по "Семейной ипотеке" (4,0% для ДФО), 7,0% — по Льготной на новостройки", 4,1% — для ИТ-специалистов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 14 июня 2023 10:19 Александр Ведяхин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6