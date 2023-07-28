Ставки по программам льготной ипотеки Банка ДОМ.РФ будут снижены

Банк ДОМ.РФ проводит акцию, в рамках которой с 1 августа для всех групп клиентов ставки по программам льготной ипотеки с государственной поддержкой будут снижены на 0,2 — 0,7 процентного пункта.

До проведения акции процентная ставка по программе "Семейная ипотека" составляет от 5,3 процента (для семей с детьми на Дальнем Востоке — от 4,3 процента), "Льготная ипотека на новостройки" — от 7,3 процента, по ипотеке для специалистов отрасли информационных технологий — от 4,4 процента. Ставки действуют при подтверждении доходов в дистанционном формате через выписку из СФР.

"Улучшение условий массовое — снижение почувствуют практически все категории наших клиентов. Мы ожидаем рост спроса на льготную ипотеку в 2 раза. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подать заявку в банк до 14 сентября текущего года. При одобрении кредита заключить договор с банком можно будет в течение следующих 3 месяцев", — отметил Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

Также предусмотрены дополнительные скидки при получении на карту банка заработной платы — в размере 0,2 процентного пункта и при покупке жилой недвижимости в доме, который строится в рамках проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ, или при цифровой регистрации сделки с помощью электронной закладной, — 0,1 п. п. Минимальные ставки составят 5,0% по "Семейной ипотеке" (4,0% для ДФО), 7,0% — по Льготной на новостройки", 4,1% — для ИТ-специалистов.