Антон Котяков отметил работу Самарского региона по предоставлению социального контракта

Во время рабочей поездки в Самарскую область 28 июля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков оценил результаты работы региона по направлению социальной поддержки граждан. В частности, министр отметил реализацию такой формы поддержки, как социальный контракт. Ранее министр вместе с полпредом Президента в ПФО Игорем Комаровым и губернатором Дмитрием Азаровым осмотрел готовящийся к открытию Управляющий центр занятости населения в Самарской области.

Напомним, Самарская область — один из первых российских регионов, где начал предоставляться социальный контракт. Он предназначен для семей и граждан с невысокими доходами.

"Самарская область очень активно себя проявляет по многим направлениям. Это не только проект по центру занятости. В качестве примера могу привести социальный контракт. Самарская область активно внедряет эту практику поддержки людей, которые испытывают определенные трудности", — обратил внимание Антон Котяков.

Как подчеркнул министр труда и соцзащиты, сейчас в регионе акцент сделан именно на помощь в долгосрочной перспективе. "То есть помощь не единовременная денежная, а именно помощь в трудоустройстве, открытии собственного дела, в развитии личного подсобного хозяйства. Все это формирует долгосрочные источники дохода для семьи", — пояснил он.

По мнению министра, Самарская область эффективно выстраивает взаимодействие с федеральным министерством труда и соцзащиты. "В целом я хочу сказать, что у нас очень конструктивная работа по всем направлениям, связанным с социальной сферой", — отметил он.

Из года в год количество заявок на соцконтракт растет. С начала года в регионе заключено более 3 тысяч соцконтрактов. С 2020 г. этой формой поддержки воспользовались более 21,5 тысячи жителей.

Самое популярное направление — осуществление предпринимательской деятельности. Соцконтракт на ведение личного подсобного хозяйства пользуется спросом в сельской местности. Также востребованы соцконтракты на поиск работы и мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации.

Обращаться за получением соцконтракта с 18 июля нужно в управления соцзащиты населения по месту жительства (ранее эту помощь предоставляли комплексные центры соцобслуживания населения). К получателям социального контракта применяется индивидуальный подход на протяжении всего периода действия проекта. Сотрудники управлений консультируют граждан, помогают с оформлением бизнес-плана и подготовкой пакета необходимых документов.

По поручению Президента Владимира Путина в прошлом году были увеличены максимальные размеры выплат по соцконтракту. Так, на ведение предпринимательской деятельности можно получить до 350 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей.