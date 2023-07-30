Нарушения аппетита, повышенная утомляемость, кожный зуд: врач-гастроэнтеролог назвала основные симптомы цирроза печени

Алкоголь – одна из основных причин развития опасных заболеваний печени.
Заведующая гастроэнтерологическим стационарным отделением Самарской городской больницы № 5, кандидат медицинских наук Надежда Язенок: "Токсическое воздействие этанола приводит к развитию алкогольной болезни печени. Такие опасные формы заболевания, как алкогольный гепатит и цирроз печени, развиваются у 15-20% лиц, систематически употребляющих спиртные напитки".
У человека происходит замещение нормальной ткани печени соединительной тканью — фиброз печени. Это своего рода рубцовые изменения в результате хронического воспаления. Конечной стадией фиброза является цирроз печени, при котором нарушается структура ткани печени, а при тяжелом циррозе страдает уже функция органа. У некоторых пациентов на фоне цирроза печени может возникнуть злокачественное новообразование.
На развитие цирроза печени могут указывать такие признаки, как:
повышенная утомляемость,
похудение,
нарушения сознания и поведения,ухудшение аппетита, ощущение дискомфорта в животе,
пожелтение кожи, белковых оболочек глаз и слизистой,
отёки,
асцит (скопление жидкости в брюшной полости),
кровотечения из носа, желудочно-кишечного тракта, дёсен или геморроидальных узлов, а также подкожные кровоизлияния,
часто возникающие бактериальные инфекции,
кожный зуд.
Если вы столкнулись с подобными симптомами, немедля обратитесь к специалисту.
От цирроза печени в России ежедневно умирает 150 человек, из них 100 — в трудоспособном возрасте. Чтобы не допустить развития опасной болезни, нужно отказаться от употребления спиртных напитков — безопасной дозы алкоголя не существует".
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров