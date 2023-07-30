Нарушения аппетита, повышенная утомляемость, кожный зуд: врач-гастроэнтеролог назвала основные симптомы цирроза печени

Алкоголь – одна из основных причин развития опасных заболеваний печени.

Заведующая гастроэнтерологическим стационарным отделением Самарской городской больницы № 5, кандидат медицинских наук Надежда Язенок: "Токсическое воздействие этанола приводит к развитию алкогольной болезни печени. Такие опасные формы заболевания, как алкогольный гепатит и цирроз печени, развиваются у 15-20% лиц, систематически употребляющих спиртные напитки".

У человека происходит замещение нормальной ткани печени соединительной тканью — фиброз печени. Это своего рода рубцовые изменения в результате хронического воспаления. Конечной стадией фиброза является цирроз печени, при котором нарушается структура ткани печени, а при тяжелом циррозе страдает уже функция органа. У некоторых пациентов на фоне цирроза печени может возникнуть злокачественное новообразование.

На развитие цирроза печени могут указывать такие признаки, как:

повышенная утомляемость,

похудение,

нарушения сознания и поведения,ухудшение аппетита, ощущение дискомфорта в животе,

пожелтение кожи, белковых оболочек глаз и слизистой,

отёки,

асцит (скопление жидкости в брюшной полости),

кровотечения из носа, желудочно-кишечного тракта, дёсен или геморроидальных узлов, а также подкожные кровоизлияния,

часто возникающие бактериальные инфекции,

кожный зуд.

Если вы столкнулись с подобными симптомами, немедля обратитесь к специалисту.

От цирроза печени в России ежедневно умирает 150 человек, из них 100 — в трудоспособном возрасте. Чтобы не допустить развития опасной болезни, нужно отказаться от употребления спиртных напитков — безопасной дозы алкоголя не существует".