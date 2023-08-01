ПСБ в Самарской области увеличил объем выдачи ипотеки на 50%

За шесть месяцев 2023 года ПСБ в Самарской области увеличил объём выданных ипотечных кредитов почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший объем выдач пришелся на программы, позволяющие приобретать недвижимость на вторичном рынке. Они занимают около 60% в ипотечном портфеле регионального офиса ПСБ. Доля программ на новостройки составляет 30%, рефинансирование — 10%. Средний чек ипотечного займа в сравнении с прошлым годом вырос незначительно и составил 2,8 млн рублей.

Каждый второй ипотечный заемщик ПСБ в Самарской области берет кредит в возрасте 30-40 лет. Еще одной активной категорией заемщиков являются люди в возрасте от 18 до 30 лет — на них приходится 26% выдач ипотеки, еще 23% сделок заключено с клиентами 40 лет и старше. При этом мужчины оформляют ипотечные займы чаще, чем женщины — на них приходится 70% жилищных кредитов.

В самарском регионе ипотечные заемщики для покупки чаще выбирают двухкомнатные квартиры — им отдают предпочтение 40% клиентов ПСБ. На сделки с однокомнатными и трехкомнатными квартирами приходится 30% и 27% соответственно. Около 3% клиентов ПСБ приобретают квартиры с четырьмя и более комнатами.

Средняя площадь приобретаемой ипотечной квартиры в Самаре на вторичном рынке составляет 56,9 кв. м., на первичном — 53,5 кв. м.

"Средний платеж по ипотечному займу сопоставим со стоимостью аренды квартиры в Самаре, а зачастую — даже выгоднее. Например, средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в нашем городе составляет порядка 30 тысяч рублей. В то же время ежемесячный платеж за квартиру стоимостью от 6 млн рублей по льготной ипотеке сроком на 20 лет составит около 23 тысяч рублей. Выбор очевиден: платить лучше за свое. Тем более что собственнику не нужно опасаться роста оплаты за жилье или внезапного выселения арендодателем", — отмечает Ольга Грачева, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса дополнительного офиса "Самарский" ПСБ.