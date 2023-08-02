Работа по восстановлению прав участников долевого строительства — под контролем правительства Самарской области

Во вторник, 1 августа 2023 года, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов начал рабочий день с посещения строящихся объектов. Это многоквартирные дома, которые возводились с привлечением средств участников долевого строительства. Несколько лет новостройки значились в списке проблемных объектов. Сегодня строительно-монтажные работы на площадках идут полным ходом, в этом убедился глава регионального кабмина.

Восстановление прав участников долевого строительства — безусловный приоритет в деятельности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и областного правительства. На протяжении последних лет на территории региона ведется масштабная и комплексная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков, точкой отсчета которой стала девятичасовая встреча губернатора с инициативными группами обманутых дольщиков, которая состоялась в ноябре 2017 года.

"Я привык отвечать за свои слова и обещаю, что сделаю все, чтобы работа по решению проблем дольщиков была завершена. Все усилия мы для этого примем", — сказал тогда губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Тогда же он дал старт работе на новом системном уровне в правительстве области и муниципальных образованиях. По поручению губернатора был разработан и принят региональный закон Самарской области о мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства, благодаря которому дольщики многих проблемных объектов, завершение которых не представлялось возможным, смогли восстановить свои права путем получения денежной компенсации или жилого помещения.

Кроме того, губернатор организовал работу с федеральным Фондом развития территорий, что позволило привлечь в регион значительные бюджетные средства.

В прошлом году благодаря настойчивой работе областных властей из федерального реестра проблемных объектов удалось исключить 31 дом, были восстановлены права 1564 граждан. Это выше плановых значений и показателей 2021 года, когда из реестра проблемных объектов было исключено 14 жилых домов и восстановлены права 1006 дольщиков. В реестре на начало года оставалось 11 наиболее крупных и капиталоемких объектов, по каждому из них найдено решение.

Один из таких объектов — 16-этажный пятисекционный жилой комплекс на 18-м километре Московского шоссе (напротив ТЦ "Московский"). Общая площадь квартир здесь — почти 27 тысяч квадратных метров. Прежний застройщик — ООО "СК "На Московском" признан банкротом. Дом достраивает Самарский региональный фонд защиты прав участников долевого строительства. Готовность здания на момент остановки строительства составляла 5%, а в настоящее время, после возобновления строительства в ноябре прошлого года она выросла до 80%. График строительно-монтажных работ выполняется, объект планируют ввести в эксплуатацию в текущем году. Председатель правительства отметил позитивную динамику: ранее, в январе, когда он посещал этот объект, готовность составляла 42%. В настоящее время строители ведут отделку фасада, занимаются благоустройством территории.

Затем Виктор Кудряшов посетил площадку строительства 16-этажного жилого дома на улице Георгия Димитрова, 74а. Общая площадь квартир здесь — 13,3 тысяч квадратных метров. Сейчас первая очередь комплекса завершена на 100%, вторая очередь — на 24%. Строительство здания ведется в строгом соответствии с правилами и нормативами, проводится дополнительное укрепление несущих конструкций, получено заключение строительной экспертизы. Завершить объект планируют в декабре текущего года.

Председатель правительства региона побывал и на объекте застройщика "Горос". Это 6-секционное жилое здание переменной этажности — от 16 до 19 этажей в районе улицы Черемшанской. Общая площадь квартир после ввода в эксплуатацию должна составить 24,3 тысячи квадратных метров. Дом также должен быть достроен до конца года. Сегодня строительная готовность объекта составляет 78% (в январе 42%), а прежний застройщик "дотянул" лишь до 5%-ного уровня. Заказчиком работ также выступает региональный Фонд. На месте участники совещания обсудили вопросы соблюдения графика работ, технологического присоединения зданий к сетям жизнеобеспечения — тепло-, водо-, электро-, газоснабжения.

В завершение рабочей поездки Виктор Кудряшов побывал на одном из самых заметных долгостроев Самары. Строительство 4-секционного 22-этажного жилого дома на 21,3 тысячи квадратных метров жилья на углу улиц Вилоновской и Самарской было начато в 2003 году, без какой-либо разрешительной документации. Работы были возобновлены в прошлом году, сегодня строительная готовность объекта достигает порядка 65%. На 4-й секции работы движутся к завершению. На второй и третьей секциях укрепляют металлическим каркасом более тысяч двухсот колон.

"В прошлом году нам удалось сократить список проблемных объектов на 31 дом. На начало этого года у нас оставалось 11 объектов, которые находились в проблемной зоне. Сегодня их уже восемь, и в ближайшее время мы уменьшим этот список еще на два объекта, соответственно, останется шесть объектов. Сейчас они находятся в активной стадии строительства, многие из них мы сегодня посмотрели. Все работы идут в графике, и нет никаких сомнений, что до конца года мы справимся с задачей, которую поставил перед нами губернатор Самарской области", — оценил ход работ по завершению объектов долевого строительства Виктор Кудряшов.