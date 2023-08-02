16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Все под контролем: 1 августа отмечается Всероссийский день инкассатора АвтоВАЗ переименовал приобретенный банк в "Авто финанс банк" С экс-менеджеров Газбанка взыскали 1,6 млрд руб. убытков Самарцам рассказали, в какой валюте хранить сбережения Банк ДОМ.РФ определил предпочтения ипотечных клиентов в области ИЖС

Банки Финансы

Сбер стал лидером ESG-рэнкинга RAEX

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Рейтинговое агентство RAEX-Europe обновило ESG-рэнкинг российских компаний. Теперь список возглавляет Сбербанк, который после переоценки получил ESG-рейтинг уровня АА. Банк стал лидером c самой высокой оценкой уровня развития ESG-практик из 160 компаний, принявших участие в рэнкинге. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

ESG-рэнкинг составляется RAEX с 2018 года. Методология ESG-рейтинга предполагает выставление общей сводной оценки, а также оценок по каждому из трех основных факторов ESG (Экологический, Социальный и Управленческий). Каждый фактор разделен на субфакторы и индикаторы. Всего 210 индикаторов, из которых общих порядка 150, использование остальных зависит от отрасли.

"Сбер активно работает над развитием ESG-повестки как внутри банка, так и вовне. Мы рады, что наши усилия в области устойчивого развития и ESG, находят свое отражение и у рейтинговых агентств. В RAEX по достоинству оценили нашу работу, присвоив банку максимально возможный ESG-рейтинг. Особо был отмечен системный подход Сбера к работе с ключевыми ESG-факторами и большой прогресс компании в области ответственного финансирования и социальных инвестиций. Также Сбер является лидером по блоку социальных показателей, получив высокие баллы по таким разделам как трудовые практики, взаимодействие с внешними сообществами и другими. Наивысшим баллом отмечены практики банка в области кибербезопасности, деловой этики и риск-менеджмента", — рассказала, старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

Ранее рейтинговое агентство АКРА присвоило Сберу рейтинг ESG-B уровня ESG-2, что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления и является максимально возможным рейтингом, присвоенным АКРА российским компаниям.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 14 июня 2023 10:19 Александр Ведяхин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3