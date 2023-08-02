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ВТБ: выдача ипотеки в России выросла на 63%

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По прогнозам ВТБ, за семь месяцев текущего года россияне оформили ипотеку на 3,6 трлн рублей, что на 63% превышает результат за аналогичный период 2022 года и на 15% — рекордного 2021-го. С учетом текущей динамики спроса на жилищные кредиты, в этом году их объем впервые в истории России может значительно превысить 6 трлн рублей. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Клиенты ВТБ с начала года заключили порядка 135 тысяч ипотечных сделок на сумму более 675 млрд рублей. В июле банк оформил 24,6 тысяч жилищных кредитов на 123 млрд рублей, что на треть выше пикового значения за аналогичный период 2021 года. ВТБ в этом году также планирует установить рекорд продаж и выдать клиентам на покупку недвижимости более 1,3 трлн рублей, что на 37% превысит итоги прошлого года и на 11% — исторического результата 2021 года.

"В этом году рынок ипотеки развивается рекордно быстрыми темпами, которые уже на 15% превышают результат даже 2021 года. Этому способствуют спрос на вторичное жилье, интерес к частному строительству и реализация госпрограмм, в результате чего объем выданной ипотеки в течение двух-трех ближайших месяцев подберется к результату всего 2022 года. Учитывая традиционный сезонный фактор второго полугодия, мы уверены, что по итогам года объем ипотечных продаж значительно превысит 6 трлн рублей. Более точный прогноз можно будет сделать, учитывая эффект от повышения ключевой ставки и другие меры по "охлаждению" рынка со стороны регулятора. Отмечу, что ситуация с просроченной задолженностью стабильна для банков и финансовой системы в целом — мы не наблюдаем "перегрева" рынка, показатели просроченной задолженности остаются в пределах нормы", — заявил Анатолий Печатников.

По оценке банка, во втором полугодии вектор спроса заемщиков продолжит смещаться в сторону вторичного жилья. По итогам семи месяцев доля выдач в рамках стандартных программ, по которым заемщики в основном приобретают готовое жилье, составила 51%, тогда как в начале года она была на уровне 48%. Одновременно ВТБ фиксирует снижение среднего размера жилищного кредита: с начала года среди заемщиков банка он скорректировался до 5 млн рублей.

Во втором полугодии ВТБ намерен начать работу по новой программе льготной "Арктической ипотеки", которая готовится к реализации в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком АО, а также частично в Карелии, Республике Коми, Красноярском крае и Архангельской области.

"Точно оценить спрос на арктическую ипотеку мы сможем уже после появления всех условий новой программы, но мы уже фиксируем интерес к ней — клиенты в регионах интересуются предложением и спрашивают о возможных датах запуска. Рассчитываем, что по аналогии с Дальневосточной ипотекой ВТБ в регионах будет банком-драйвером нового проекта. Ставим себе цель, чтобы каждая четвертая арктическая ипотека была оформлена именно в ВТБ", — отметил Анатолий Печатников.

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