В Самаре православная и исламская академии подписали соглашение о сотрудничестве

В понедельник, 25 сентября, в правительстве Самарской области было подписано соглашение о сотрудничестве между Болгарской исламской академией и Поволжской академией образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского.

Подписание состоялось в присутствии полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, сенатора РФ Фарита Мухаметшина, митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия, председателя регионального духовного управления мусульман Самарской области, муфтия Талипа хазрата Яруллина.

Подписи под документом поставили ректор мусульманской религиозной организации духовной образовательной организации высшего образования "Болгарская исламская академия" Фархат Хуснутдинов и ректор автономной некоммерческой организации высшего образования "Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского" Дмитрий Лескин.

Соглашение определяет целью укрепление взаимодействия между традиционными религиями, а также подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере религиозного образования. Стороны будут координировать совместные усилия и оказывать помощь в подготовке учебных программ и концепций.

Болгарская исламская академия находится в Республике Татарстан и служит научно-образовательным центром, в котором реализуется основная профессиональная образовательная программа высшего религиозного образования на уровне магистратуры и докторантуры и проводятся научные исследования по разным отраслям исламского богословия.

Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского - высшее учебное заведение, которое на протяжении десяти лет развивается в Тольятти. Это первый подобный вуз в Приволжском федеральном округе и третий в России. Учебное заведение является завершающим звеном цепочки непрерывного гуманитарного образования в Тольятти: Православная классическая гимназия - гуманитарный колледж - Поволжская академия. Председателем попечительского совета академии является губернатор Дмитрий Азаров.

Полномочный представитель президента РФ высоко оценил перспективы сотрудничества двух образовательных организаций. "Очень важно взаимодействие Болгарской исламской академии и православного университета в Тольятти - не только по подготовке кадров и организации их работы. Важен сам подход, взаимодействие образовательных учреждений двух основных наших религий. Эта инициатива учреждений, на мой взгляд, имеет хорошую перспективу, которую, конечно, мы будем поддерживать", - отметил Игорь Комаров.

Сотрудничество, подчеркнул полпред, приобретает особую значимость в настоящее время, когда основной задачей является содействие Российской Армии и достижение победы в специальной военной операции и людям нужна поддержка веры.

"Сегодня в одном окопе плечом к плечу бойцы, которые привержены и христианской, и исламской вере. Они противостоят мировому злу, они на стороне добра. Соглашение, которое сегодня подписано, я уверен, даст новый импульс и новые идеи укреплению межнационального и межконфессионального сотрудничества, повышению уровня образования, просвещения, - отметил Дмитрий Азаров. - Это серьезный вклад в укрепление наших духовных скреп".

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Игоря Комарова, раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, представителей религиозных конфессий, участвующих в церемонии, за поддержку инициативы заключения соглашения. По словам главы региона, существующие в области национальные объединения позволяют успешно решать актуальные задачи.

"Сегодня мы выходим на совершенно новый уровень взаимодействия конфессий. В нашей стране самое бережное отношение к традиционным религиям, и это соглашение еще раз это подтверждает", - сказал губернатор.

Ректор Поволжской академии подчеркнул: православие и ислам - две традиционные религии России, в которых заключен огромный многовековой опыт народов, населяющих нашу страну.

"Очень благодарны Дмитрию Игоревичу Азарову, который вот этой светлой идеей делает нас еще ближе, - отметил Дмитрий Лескин. - То, как в исламской академии построены образовательные, воспитательные, культурно-просветительские процессы, нам очень созвучно. Уверен, за этим сотрудничеством - большое будущее". Ректор рассказал, что уже намечены первые совместные мероприятия. Так, согласно планам, в октябре преподаватели православной академии примут участие в исламской конференции на базе болгарской академии. Запланирован и визит преподавателей, проректоров учебного заведения в православную академию в Тольятти.

Как отметил Фархат Хуснутдинов, высокий статус соглашению придают дружеские отношения между главой Самарской области и раисом Республики Татарстан. Ректор также подчеркнул: цели и задачи между академиями одинаковые - это сохранение духовно-нравственных ценностей, сбережение и поддержание межрелигиозных отношений.

"Такое сотрудничество нацелено на сохранение нашей России, - сказал он. - Мне очень приятно, что этому подписанию придан такой высокий статус. Мы будем тесно сотрудничать академиями и поддерживать начинания друг друга. Будем активно работать".