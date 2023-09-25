Кинотеатр у вас дома: жители Самары смогут смотреть фильмы в лучшем качестве с Movix Pro от Дом.ру. В подарок 3 месяца бесплатной подписки на онлайн-кинотеатры.

Стриминговый сервис Movix выпустил приставку нового поколения TV устройств Movix Pro с яркими визуальными эффектами, насыщенным 3D-звуком и увеличенным объемом памяти для пользователей, которые ценят качественный контент. Внутри – телеканалы, фильмы и сериалы из популярных онлайн-кинотеатров.

Дом.ру выпустил новую смарт-приставку Movix Pro. С помощью новой приставки можно смотреть любимые фильмы и телешоу с высоким качеством звука и картинки. Устройство поддерживает технологии Dolby Atmos и Dolby Vision, которые создадут дома настоящий кинотеатр.

– Приставка Movix Pro поддерживает многоканальный звук Dolby Atmos. Эта технология создает звуковое пространство и мощное звучание не только вокруг зрителя, но и сверху, что создает реалистичную и эмоционально насыщенную звуковую 3D-картину. Также приставка поддерживает технологию Dolby Vision. Она создает кинематографический эффект и дает максимально реалистичное и яркое изображение. Вы можете смотреть каналы, фильмы и сериалы в формате Ultra HD 4K и наслаждаться визуальными эффектами, контрастностью и детализацией картинки, – объясняет руководитель лаборатории Movix Евгений Торчинский

Приставка предлагает интуитивно понятный пользовательский интерфейс с простой навигацией и поддерживает голосовой поиск. Пользователь может выбрать кино в 4K, Ultra HD, HDR – для этого есть специальный раздел из каталогов Иви и Кинопоиск.

В Movix Pro есть 4 ГБ оперативной памяти для одновременной работы нескольких запущенных приложений и воспроизведения тяжелого контента – онлайн-кинотеатры, игры, видеоплеер. Энергонезависимой (flash) памяти – 16 ГБ , этого достаточно для установки нескольких тяжелых игр и приложений. Внутри приставки – мощный Wi-Fi/Bluetooth чип для различных задач, например, быстрого скачивания любимых приложений и игр.

Movix Pro включает в себя контент самых популярных онлайн-кинотеатров: Кинопоиск, Амедиатека, IVI, Premier, START, Viju, plan_B, Дорама. Пользователь может смотреть фильмы в одном месте, не переключаясь на другие сервисы. Помимо онлайн-кинотеатров, внутри приставки – до 195 телеканалов (зависит от выбранного тарифа), магазин приложений и игры.

Пользователи могут обезопасить детей от нежелательного контента и поставить возрастное ограничение на фильмы и ТВ-каналы. А чтобы уберечь себя от случайных покупок детьми, можно поставить пин-код.

Купить Movix Pro можно на официальном сайте компании. Для новых пользователей действует специальное предложение – 3 месяца бесплатной подписки на онлайн-кинотеатры – Иви и Кинопоиск.

Подробнее о характеристиках и функциях приставки Movix Pro можно узнать на официальном сайте.