Кинотеатр у вас дома: жители Самары смогут смотреть фильмы в лучшем качестве с Movix Pro от Дом.ру. В подарок 3 месяца бесплатной подписки на онлайн-кинотеатры.

Стриминговый сервис Movix выпустил приставку нового поколения TV устройств Movix Pro с яркими визуальными эффектами, насыщенным 3D-звуком и увеличенным объемом памяти для пользователей, которые ценят качественный контент. Внутри – телеканалы, фильмы и сериалы из популярных онлайн-кинотеатров.
Дом.ру выпустил новую смарт-приставку Movix Pro. С помощью новой приставки можно смотреть любимые фильмы и телешоу с высоким качеством звука и картинки. Устройство поддерживает технологии Dolby Atmos и Dolby Vision, которые создадут дома настоящий кинотеатр.
– Приставка Movix Pro поддерживает многоканальный звук Dolby Atmos. Эта технология создает звуковое пространство и мощное звучание не только вокруг зрителя, но и сверху, что создает реалистичную и эмоционально насыщенную звуковую 3D-картину. Также приставка поддерживает технологию Dolby Vision. Она создает кинематографический эффект и дает максимально реалистичное и яркое изображение. Вы можете смотреть каналы, фильмы и сериалы в формате Ultra HD 4K и наслаждаться визуальными эффектами, контрастностью и детализацией картинки, – объясняет руководитель лаборатории Movix Евгений Торчинский
Приставка предлагает интуитивно понятный пользовательский интерфейс с простой навигацией и поддерживает голосовой поиск. Пользователь может выбрать кино в 4K, Ultra HD, HDR – для этого есть специальный раздел из каталогов Иви и Кинопоиск.
В Movix Pro есть 4 ГБ оперативной памяти для одновременной работы нескольких запущенных приложений и воспроизведения тяжелого контента – онлайн-кинотеатры, игры, видеоплеер. Энергонезависимой (flash) памяти – 16 ГБ , этого достаточно для установки нескольких тяжелых игр и приложений. Внутри приставки – мощный Wi-Fi/Bluetooth чип для различных задач, например, быстрого скачивания любимых приложений и игр.
Movix Pro включает в себя контент самых популярных онлайн-кинотеатров: Кинопоиск, Амедиатека, IVI, Premier, START, Viju, plan_B, Дорама. Пользователь может смотреть фильмы в одном месте, не переключаясь на другие сервисы. Помимо онлайн-кинотеатров, внутри приставки – до 195 телеканалов (зависит от выбранного тарифа), магазин приложений и игры.
Пользователи могут обезопасить детей от нежелательного контента и поставить возрастное ограничение на фильмы и ТВ-каналы. А чтобы уберечь себя от случайных покупок детьми, можно поставить пин-код.
Купить Movix Pro можно на официальном сайте компании. Для новых пользователей действует специальное предложение – 3 месяца бесплатной подписки на онлайн-кинотеатры – Иви и Кинопоиск.
Подробнее о характеристиках и функциях приставки Movix Pro можно узнать на официальном сайте.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?