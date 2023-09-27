В детском саду №153 используют новые методы обучения и воспитания

В рамках национального проекта "Образование" и регионального проекта "Современный детский сад" в МБДОУ "Детский сад №153" г.о. Самара внедряются современные образовательные технологии. Они формируют основы личности дошкольников, всестороннее развитие их психических и физических качеств, нравственные и культурные ценности.
В образовательном процессе педагоги используют игровую технологию "Сказочные лабиринты игры" В.В.Воскобовича. Это признанное универсальное средство для познавательного, речевого, художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития дошкольника. Педагогический процесс интеллектуального и творческого развития ребенка строится в игровой форме, что очень подходит детям этого возраста.
На протяжении двух лет детский сад работал в статусе городской проектной площадки "Поддержка и развитие научно-технического творчества детей 5-7 лет с помощью технологии "Йохокуб". В результате этой площадки получили свое рождение такие творческие мероприятия инновационного характера, как фестиваль "В науку с Йохокуб" и мастерские технической направленности "Строим вместе".
Задачами всех сезонов Фестиваля - "Космические полеты", "Военная техника", "Мир агромашин", "Мир профессий" - было стимулирование детей к изобретательской деятельности, техническому творчеству, поддержка интереса к профессиям инженерно-технической направленности. Мастерские "Строим вместе" в рамках детского сада - это форма организации совместной деятельности детей, родителей и педагогов, результатом которой становится новый полезный технический объект.
Логическим продолжением инновационной деятельности в этом году стало рождение нового проекта "Наукоград как образовательное пространство для формирования интереса к научным знаниям у детей дошкольного возраста". Весной текущего года среди детей старшего дошкольного возраста прошел Фестиваль "Старт в науку", задачами которого были развитие самостоятельности и инициативности в приобретении научных знаний, их применение в практической деятельности с использованием оборудования "Пиктомир", "Наураша" и техносреда "РобоТяги". На Фестивале были представлены проекты "Электростанция", "Нефтяная качалка", "Здоровый офис", "В капле отражается мир", "Научный детский сад". По его итогам дети в практической деятельности получили научные знания о природных явлениях и свойствах предметов окружающего мира, с помощью РобоПчелы научились задавать алгоритм действий по поиску решений проблемы.
Эффективность грамотно выстроенного образовательного пространства можно было увидеть на выпускных балах, которые прошли под названием "Наши дети - лучшие дети на свете!" Красивые, трогательные песни, стихотворения про детский сад, воспитателей, друзей, зажигательные танцы, веселые сценки и игры в исполнении выпускников не оставили равнодушным ни одного зрителя.
В Книге "Пожеланий выпускников" ребята записали свои теплые напутствия: "Чтобы малыши слушались!", "Оставайтесь такими же веселыми!", "Детский сад, будь счастливым!", "Желаем, чтобы все было на 5+!"
По традиции, после выпускного бала будущие первоклассники вместе с родителями посадили каштаны и ели на Аллее выпускников. Каждый сотрудник детского сада немного с грустью, но одновременно с гордостью провожал дошколят. В каждом ребенке осталась частичка души, сердечного тепла и ежедневного труда. Выпустив с гордостью 219 детей в школьную жизнь, педагоги уже с любовью принимают в стены детского сада 222 ребенка, из которых 25 детей в возрасте от 2 до 3 лет в первую младшую группу, которая в первый раз начала функционировать в детском саду.
Ольга Сорокина, заведующая детским садом №153:
- Построенная модель образовательного пространства позволила создать условия для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у наших воспитанников, что служит одним из показателей регионального проекта "Успех каждого ребенка". В результате планомерной и системной работы наши воспитанники активно участвуют в конкурсах и соревнованиях: "Икаренок" (победители, 2 место), "Икаренок без границ" (победители и участники), "Будущие профессионалы 5+" (победители, III место), "Инженерный марафон" (лауреаты и участники). Все это говорит о точно выверенной модели образовательного процесса.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.