В детском саду №153 используют новые методы обучения и воспитания

В рамках национального проекта "Образование" и регионального проекта "Современный детский сад" в МБДОУ "Детский сад №153" г.о. Самара внедряются современные образовательные технологии. Они формируют основы личности дошкольников, всестороннее развитие их психических и физических качеств, нравственные и культурные ценности.

В образовательном процессе педагоги используют игровую технологию "Сказочные лабиринты игры" В.В.Воскобовича. Это признанное универсальное средство для познавательного, речевого, художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития дошкольника. Педагогический процесс интеллектуального и творческого развития ребенка строится в игровой форме, что очень подходит детям этого возраста.

На протяжении двух лет детский сад работал в статусе городской проектной площадки "Поддержка и развитие научно-технического творчества детей 5-7 лет с помощью технологии "Йохокуб". В результате этой площадки получили свое рождение такие творческие мероприятия инновационного характера, как фестиваль "В науку с Йохокуб" и мастерские технической направленности "Строим вместе".

Задачами всех сезонов Фестиваля - "Космические полеты", "Военная техника", "Мир агромашин", "Мир профессий" - было стимулирование детей к изобретательской деятельности, техническому творчеству, поддержка интереса к профессиям инженерно-технической направленности. Мастерские "Строим вместе" в рамках детского сада - это форма организации совместной деятельности детей, родителей и педагогов, результатом которой становится новый полезный технический объект.

Логическим продолжением инновационной деятельности в этом году стало рождение нового проекта "Наукоград как образовательное пространство для формирования интереса к научным знаниям у детей дошкольного возраста". Весной текущего года среди детей старшего дошкольного возраста прошел Фестиваль "Старт в науку", задачами которого были развитие самостоятельности и инициативности в приобретении научных знаний, их применение в практической деятельности с использованием оборудования "Пиктомир", "Наураша" и техносреда "РобоТяги". На Фестивале были представлены проекты "Электростанция", "Нефтяная качалка", "Здоровый офис", "В капле отражается мир", "Научный детский сад". По его итогам дети в практической деятельности получили научные знания о природных явлениях и свойствах предметов окружающего мира, с помощью РобоПчелы научились задавать алгоритм действий по поиску решений проблемы.

Эффективность грамотно выстроенного образовательного пространства можно было увидеть на выпускных балах, которые прошли под названием "Наши дети - лучшие дети на свете!" Красивые, трогательные песни, стихотворения про детский сад, воспитателей, друзей, зажигательные танцы, веселые сценки и игры в исполнении выпускников не оставили равнодушным ни одного зрителя.

В Книге "Пожеланий выпускников" ребята записали свои теплые напутствия: "Чтобы малыши слушались!", "Оставайтесь такими же веселыми!", "Детский сад, будь счастливым!", "Желаем, чтобы все было на 5+!"

По традиции, после выпускного бала будущие первоклассники вместе с родителями посадили каштаны и ели на Аллее выпускников. Каждый сотрудник детского сада немного с грустью, но одновременно с гордостью провожал дошколят. В каждом ребенке осталась частичка души, сердечного тепла и ежедневного труда. Выпустив с гордостью 219 детей в школьную жизнь, педагоги уже с любовью принимают в стены детского сада 222 ребенка, из которых 25 детей в возрасте от 2 до 3 лет в первую младшую группу, которая в первый раз начала функционировать в детском саду.

Ольга Сорокина, заведующая детским садом №153:

- Построенная модель образовательного пространства позволила создать условия для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у наших воспитанников, что служит одним из показателей регионального проекта "Успех каждого ребенка". В результате планомерной и системной работы наши воспитанники активно участвуют в конкурсах и соревнованиях: "Икаренок" (победители, 2 место), "Икаренок без границ" (победители и участники), "Будущие профессионалы 5+" (победители, III место), "Инженерный марафон" (лауреаты и участники). Все это говорит о точно выверенной модели образовательного процесса.