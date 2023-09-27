Учитель математики из самарского села вышла в полуфинал федерального телепроекта "Классная тема"

Учитель из маленькой деревни в Самарской области вышла в полуфинал федерального телепроекта "Классная тема" на канале "Россия 1", сообщает "Самарское обозрение".

Анастасия Пичугина работает учителем математики в школе села Мусорка Ставропольского района. Она оказалась в списке 35 лучших педагогов страны федерального телепроекта "Классная тема", который проводит телеканал "Россия 1". В проекте участвуют сотни педагогов со всех уголков России.

Телешоу подведет итоги в конце 2023 года. Семь лучших педагогов, которые пройдут отбор по всей стране, покажут, как они проводят свои уроки.

Телепроект "Классная тема" был организован по поручению президента РФ Владимира Путина телеканалом "Россия 1" и Минпросвещения России при информационной поддержке компании VK, сообщают организаторы.