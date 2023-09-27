Учитель математики из самарского села вышла в полуфинал федерального телепроекта "Классная тема"

Учитель из маленькой деревни в Самарской области вышла в полуфинал федерального телепроекта "Классная тема" на канале "Россия 1", сообщает "Самарское обозрение".
Анастасия Пичугина работает учителем математики в школе села Мусорка Ставропольского района. Она оказалась в списке 35 лучших педагогов страны федерального телепроекта "Классная тема", который проводит телеканал "Россия 1". В проекте участвуют сотни педагогов со всех уголков России.
Телешоу подведет итоги в конце 2023 года. Семь лучших педагогов, которые пройдут отбор по всей стране, покажут, как они проводят свои уроки.
Телепроект "Классная тема" был организован по поручению президента РФ Владимира Путина телеканалом "Россия 1" и Минпросвещения России при информационной поддержке компании VK, сообщают организаторы.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.