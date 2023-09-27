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Кино Культура

Самарские кинематографисты могут представить свои проекты на премию "Герои большой страны"

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для создателей фильмов и сериалов открылся прием заявок на участие в премии-фестивале "Герои большой страны".

Организатор проекта - Фонд развития культуры и кинематографии "Страна" при поддержке президентского фонда культурных инициатив и федерального проекта "Мотивирующие цифровые уроки", который нескольких лет изучает влияние фильмов на школьников и студентов.

К участию приглашаются как большие студии, опытные кинематографисты, так и начинающие авторы киноконтента. Для тех, кто только начинает свой путь в сфере создания фильмов и сериалов, премия-фестиваль станет стартовой площадкой в развитии своих работ. В конкурсе премии могут участвовать российские фильмы и сериалы, завершенные производством в 2021-2023 гг., о героях прошлого, настоящего и будущего нашей страны, продвигающие традиционные российские ценности и нравственные критерии, сохраняющие национальную культуру и историю.

Задача премии - выявить и отметить художественные и документальные фильмы и сериалы, отвечающие на вопрос: "Кто сегодня герой для подрастающего поколения?"

Формат премии-фестиваля объединит создателей киноконтента и зрителей, руководителей власти и бизнеса, педагогов и экспертов в сфере психологии кино. А главное - познакомит юного зрителя с кинокартинами о настоящих героях. В рамках фестиваля пройдут показы фильмов в кинотеатрах и спецпоказы с обсуждением в российских школах, ссузах и вузах.

В фестивальной программе планируется ряд онлайн- и оффлайн-мероприятий: молодежная лаборатория, тематический кинохакатон, встречи школьников и студентов с успешными деятелями кино, науки, бизнеса, образования и спорта, молодежный круглый стол по вопросам психологии, драматургии и качества киноконтента для юных зрителей, индустриальная и пленарная сессии по вопросам влияния кино на зрителей и создания контента, формирующего образ современного героя.

Гран-при - "Большую золотую звезду", изготовленную легендарным Каслинским заводом архитектурно-художественного литья, - получит лучший проект премии.

Главные (тематические) номинации:
Герои среди нас
Герои-защитники
Герои науки и технологий
Герои просвещения и наставничества

Профессиональные номинации:
Лучший сценарий
Лучшая режиссура
Лучшая актерская работа
Лучшая операторская работа
Лучший игровой фильм
Лучший игровой сериал
Лучший документальный проект

Специальная номинация:
Человек труда

Подать заявку на участие можно на официальном сайте премии до 15 октября 2023 года. Церемония награждения состоится 8 декабря 2023 года в Екатеринбурге. В ней примут участие медиаперсоны, педагоги, руководители бизнеса и государства, представители отечественной  киноиндустрии и онлайн-платформ.

Премия проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации Екатеринбурга, Федерального агентства по делам национальностей, Национального благотворительного фонда, Фонда поддержки военно-патриотического кино, Уральского Института Управления Академии президента, проекта "Мотивирующие цифровые уроки", российских регионов и целого ряда авторитетных организаций и компаний.

Пилотный фестиваль "Герои большой страны" прошел в 2021 году. На конкурс поступили 419 заявок, из них в шорт-лист вошли 40 фильмов и интернет-проектов. В фестивале приняли участие Первый канал, канал "Россия-1", РБ-Продакшн, Киностудия КИТ (Газпром Медиа), Мосфильм, Телеканал "Звезда", Киностудия Росгвардии, Телестудия Роскосмоса, Следственный комитет РФ, Продюсерский центр "Динамо", Киностудия "Военфильм" и другие российские кинопроизводители.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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