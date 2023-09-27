Самарские кинематографисты могут представить свои проекты на премию "Герои большой страны"

Для создателей фильмов и сериалов открылся прием заявок на участие в премии-фестивале "Герои большой страны".

Организатор проекта - Фонд развития культуры и кинематографии "Страна" при поддержке президентского фонда культурных инициатив и федерального проекта "Мотивирующие цифровые уроки", который нескольких лет изучает влияние фильмов на школьников и студентов.

К участию приглашаются как большие студии, опытные кинематографисты, так и начинающие авторы киноконтента. Для тех, кто только начинает свой путь в сфере создания фильмов и сериалов, премия-фестиваль станет стартовой площадкой в развитии своих работ. В конкурсе премии могут участвовать российские фильмы и сериалы, завершенные производством в 2021-2023 гг., о героях прошлого, настоящего и будущего нашей страны, продвигающие традиционные российские ценности и нравственные критерии, сохраняющие национальную культуру и историю.

Задача премии - выявить и отметить художественные и документальные фильмы и сериалы, отвечающие на вопрос: "Кто сегодня герой для подрастающего поколения?"

Формат премии-фестиваля объединит создателей киноконтента и зрителей, руководителей власти и бизнеса, педагогов и экспертов в сфере психологии кино. А главное - познакомит юного зрителя с кинокартинами о настоящих героях. В рамках фестиваля пройдут показы фильмов в кинотеатрах и спецпоказы с обсуждением в российских школах, ссузах и вузах.

В фестивальной программе планируется ряд онлайн- и оффлайн-мероприятий: молодежная лаборатория, тематический кинохакатон, встречи школьников и студентов с успешными деятелями кино, науки, бизнеса, образования и спорта, молодежный круглый стол по вопросам психологии, драматургии и качества киноконтента для юных зрителей, индустриальная и пленарная сессии по вопросам влияния кино на зрителей и создания контента, формирующего образ современного героя.

Гран-при - "Большую золотую звезду", изготовленную легендарным Каслинским заводом архитектурно-художественного литья, - получит лучший проект премии.

Главные (тематические) номинации:

Герои среди нас

Герои-защитники

Герои науки и технологий

Герои просвещения и наставничества

Профессиональные номинации:

Лучший сценарий

Лучшая режиссура

Лучшая актерская работа

Лучшая операторская работа

Лучший игровой фильм

Лучший игровой сериал

Лучший документальный проект

Специальная номинация:

Человек труда

Подать заявку на участие можно на официальном сайте премии до 15 октября 2023 года. Церемония награждения состоится 8 декабря 2023 года в Екатеринбурге. В ней примут участие медиаперсоны, педагоги, руководители бизнеса и государства, представители отечественной киноиндустрии и онлайн-платформ.

Премия проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации Екатеринбурга, Федерального агентства по делам национальностей, Национального благотворительного фонда, Фонда поддержки военно-патриотического кино, Уральского Института Управления Академии президента, проекта "Мотивирующие цифровые уроки", российских регионов и целого ряда авторитетных организаций и компаний.

Пилотный фестиваль "Герои большой страны" прошел в 2021 году. На конкурс поступили 419 заявок, из них в шорт-лист вошли 40 фильмов и интернет-проектов. В фестивале приняли участие Первый канал, канал "Россия-1", РБ-Продакшн, Киностудия КИТ (Газпром Медиа), Мосфильм, Телеканал "Звезда", Киностудия Росгвардии, Телестудия Роскосмоса, Следственный комитет РФ, Продюсерский центр "Динамо", Киностудия "Военфильм" и другие российские кинопроизводители.