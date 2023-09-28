Самарский университет выступит организатором направления Всероссийской олимпиады студентов

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная открытию VII сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", реализуемого при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета им. Королева.

Всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал" - масштабное образовательное состязание нового формата для студентов разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественнонаучных, педагогических, аграрных и медицинских. За шесть сезонов проекта в олимпиаде приняло участие более одного миллиона российских студентов.

Список направлений олимпиады ежегодно пополняется согласно интересам студентов и запросам рынка труда: в VII сезоне открылось четырнадцать актуальных направлений, среди них: "Разработка беспилотных воздушных судов", "Стратегическое управление проектами", "Устойчивое развитие и рациональное природопользование", "Зеленая энергетика", "История и культура России", "Языкознание и литературоведение", "Фотоника" и другие.

"Олимпиада "Я - профессионал" оказывает значительное влияние на формирование российского образовательного ландшафта. Приятно видеть, что с каждым годом в олимпиаду включается все больше высших учебных заведений, а некоторые из них становятся соорганизаторами. Активное участие и заинтересованность вуза в олимпиадном движении - знак качества работы со студенческой аудиторией", - отметила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Самарский университет им. Королева в этом сезоне Олимпиады выступает организатором конкурсных процедур по направлению "Зеленая энергетика". В подготовке олимпиадных заданий примут участие такие компании, как: Центр водородных технологий АФК Система, АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара", ПАО "Самараэнерго", ПАО "СамарНИПИнефть", ООО "Транспорт Будущего", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики", ПАО "Гидроавтоматика", ООО "Союз".

Отличительной чертой нового сезона Олимпиады станет переход к полному циклу карьерного наставничества участников с момента регистрации.

"Я - профессионал" следует в авангарде карьерного развития. Студенты получат доступ к экспресс-курсу карьерно-психологического консультирования, встречам с HR-лидерами и информационным ресурсам олимпиады и ее партнеров", - рассказала руководитель Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" Валерия Касамара.

Всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал" выступает в роли главного HR-агентства для студентов российских вузов, создавая платформу для взаимодействия начинающих специалистов, представителей лидирующих компаний и ведущих университетов страны.

В рамках постконкурсного сопровождения участники получают доступ к уникальным вакансиям, которые размещены на карьерном портале олимпиады, а также проходят полный цикл карьерного сопровождения - от составления резюме до выхода на стажировку.

В число компаний - партнеров олимпиады, принимающих активное участие в формировании карьерной траектории российских студентов, входят Яндекс, Сбер, ПАО "ГМК "Норильский никель", Банк ВТБ, Госкорпорация "Росатом", "Газпромбанк" (Акционерное общество), ОАО "Российские железные дороги", ПАО "Полюс", Трубная Металлургическая Компания, Альянс в сфере искусственного интеллекта и Московский центр инновационных технологий в здравоохранении, благотворительный фонд "Система".

Помимо возможности пройти стажировку, дипломанты олимпиады также получают льготы при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты - премию до 300 тысяч рублей.