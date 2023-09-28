Самарский университет выступит организатором направления Всероссийской олимпиады студентов

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная открытию VII сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", реализуемого при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета им. Королева.
Всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал" - масштабное образовательное состязание нового формата для студентов разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественнонаучных, педагогических, аграрных и медицинских. За шесть сезонов проекта в олимпиаде приняло участие более одного миллиона российских студентов.
Список направлений олимпиады ежегодно пополняется согласно интересам студентов и запросам рынка труда: в VII сезоне открылось четырнадцать актуальных направлений, среди них: "Разработка беспилотных воздушных судов", "Стратегическое управление проектами", "Устойчивое развитие и рациональное природопользование", "Зеленая энергетика", "История и культура России", "Языкознание и литературоведение", "Фотоника" и другие.
"Олимпиада "Я - профессионал" оказывает значительное влияние на формирование российского образовательного ландшафта. Приятно видеть, что с каждым годом в олимпиаду включается все больше высших учебных заведений, а некоторые из них становятся соорганизаторами. Активное участие и заинтересованность вуза в олимпиадном движении - знак качества работы со студенческой аудиторией", - отметила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.
Самарский университет им. Королева в этом сезоне Олимпиады выступает организатором конкурсных процедур по направлению "Зеленая энергетика". В подготовке олимпиадных заданий примут участие такие компании, как: Центр водородных технологий АФК Система, АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара", ПАО "Самараэнерго", ПАО "СамарНИПИнефть", ООО "Транспорт Будущего", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики", ПАО "Гидроавтоматика", ООО "Союз".
Отличительной чертой нового сезона Олимпиады станет переход к полному циклу карьерного наставничества участников с момента регистрации.
"Я - профессионал" следует в авангарде карьерного развития. Студенты получат доступ к экспресс-курсу карьерно-психологического консультирования, встречам с HR-лидерами и информационным ресурсам олимпиады и ее партнеров", - рассказала руководитель Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" Валерия Касамара.
Всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал" выступает в роли главного HR-агентства для студентов российских вузов, создавая платформу для взаимодействия начинающих специалистов, представителей лидирующих компаний и ведущих университетов страны.
В рамках постконкурсного сопровождения участники получают доступ к уникальным вакансиям, которые размещены на карьерном портале олимпиады, а также проходят полный цикл карьерного сопровождения - от составления резюме до выхода на стажировку.
В число компаний - партнеров олимпиады, принимающих активное участие в формировании карьерной траектории российских студентов, входят Яндекс, Сбер, ПАО "ГМК "Норильский никель", Банк ВТБ, Госкорпорация "Росатом", "Газпромбанк" (Акционерное общество), ОАО "Российские железные дороги", ПАО "Полюс", Трубная Металлургическая Компания, Альянс в сфере искусственного интеллекта и Московский центр инновационных технологий в здравоохранении, благотворительный фонд "Система".
Помимо возможности пройти стажировку, дипломанты олимпиады также получают льготы при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты - премию до 300 тысяч рублей.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.