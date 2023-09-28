"Ростелеком" против буллинга: в Самаре прошел предпоказ сериала "Плакса"

"Ростелеком" организовал в Самаре предпоказ первых эпизодов музыкальной драмы о подростковом буллинге "Плакса" (16+). Участниками мероприятия стали около 70 журналистов, блогеров и начинающих репортеров. Цифровая премьера новинки из линейки Wink Originals состоится 28 сентября, а в новом сезоне сериал покажет и телеканал СТС.
"Плакса" - совместный проект видеосервиса Wink, телеканала СТС и компании "Руки вверх Продакшн". Сериал состоит из восьми эпизодов. Создатели фильма говорят со зрителями о человеческой жестокости и равнодушии. Одновременно авторы предлагают подросткам способы выхода из кризиса. Для главной героини спасением стало создание музыкальной группы. Песни, прозвучавшие в картине, войдут в одноименный альбом.
"Наш фильм не только для подростков. Мы хотим обратиться и к педагогам, и к родителям, - говорит Сергей Жуков, генеральный продюсер и композитор сериала "Плакса". - Нам всем нужно учиться быть внимательными к детям, разговаривать с ними, прислушиваться к тревожным звоночкам, переводить юную энергию в творчество или спорт. Шаг с крыши можно остановить, если вовремя протянуть руку".
"Сразу после запуска сериала откроется сайт янеплакса.рф. Там будут разделы для детей, родителей и учителей. Любой желающий сможет обратиться за бесплатной помощью психолога. Мы возлагаем большие надежды и на хэштег - #янеплакса. Он даст возможность подросткам подать сигнал опасности. Увидев его под постом ребенка, взрослые смогут принять меры", - отметила Мария Залунина, руководитель КСО Национальной медиа группы, импакт-продюсер сериала "Плакса".
"Появление в линейке Wink originals фильма на острую социальную тему вполне закономерно, - считает директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Вячеслав Добрынин. - Человечность - одна из ценностей компании "Ростелеком". В век высоких технологий и скоростей ничего не меняется в нашей природе: люди все так же черпают силы в семье, взаимопонимании и любви".
По сюжету сериала восьмиклассница Маша (Ника Жукова) переезжает с родителями (Агата Муцениеце и Роман Маякин) из подмосковной Рублевки в маленький южный городок к бабушке (Ирина Розанова). Одноклассники не принимают девочку, и начинается травля. Справляться с проблемами героиня учится вместе с другими ребятами (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Софья Николаева), которых обижают в школе. Официальный трейлер сериала "Плакса" доступен по ссылке.
Узнать подробную информацию о сервисе Wink можно на сайте компании www.rt.ru или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.
Последние комментарии
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈