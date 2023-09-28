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Музыка Культура

В "Универ студии" представят новый альбом джазовой пианистки Юлии Перминовой

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Культурный Центр "Универ студия" и "Самарское джазовое Движение" приглашает любителей музыки на концерт джазовой пианистки Юлии Перминовой и ее трио, созданного в 2017 году.

Фото: https://vk.com/dzhazvuniverstudii

Музыканты представят новый альбом "Freedom", записанный с участием выдающихся европейских джазовых музыкантов в студии Bauer Studios в Германии, где свои произведения записывали такие легенды, как великий пианист Кит Джарретт.

Юлия Перминова - российская джазовая пианистка и композитор родом из Тюмени, проживающая в Швейцарии. Ее музыкальная карьера начала стремительно развиваться после переезда в Москву в 2013 году. Она сотрудничала с множеством известных музыкантов, включая Игоря Бутмана и Валерия Пономарева (США), и выступала на престижных площадках, таких как Московский международный Дом музыки и Государственная филармония.

Юлия участвовала в международных джазовых фестивалях и была победителем нескольких российских и зарубежных джазовых конкурсов. Она также успешно окончила академию музыки имени Гнесиных.

В 2018 году Юлия переехала в Европу, где продолжила свое творческое развитие. Она стала участницей двух престижных джазовых программ - EuJam и Focusyear - и успела зарекомендовать себя на джазовых сценах многих европейских столиц. Выступления Юлии с участием таких замечательных музыкантов, как Лионель Луеке, Ронни Кубер, Бекка Стивенс, Мигель Зенон и другие, прошли на известных площадках разных европейских стран.

В ее московское трио входят одни из самых известных и востребованных музыкантов страны. Антон Давидянц - кумир многих басистов России и зарубежья. Он сотрудничал с такими артистами, как Игорь Бутман, Николай Носков, Би 2 и многие другие. Александр Кульков - универсальный талантливый барабанщик, играющий в разных стилях, от поп-музыки до джаза, и работавший с Анатолием Кроллом, Игорем Брилем и певицей Елкой.

Вместе эти три талантливых молодых музыканта создают магическую атмосферу на сцене, сочетая ритмы поп- и рок-музыки, мелодии этнической классической музыки и джазовые аккорды.

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