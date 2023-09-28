Молодые кинематографисты Самарской области примут участие в международном молодежном кинофестивале "МЫ"

Открыт прием заявок на Международный молодежный кинофестиваль "МЫ". До 24 ноября включительно подать заявку на участие в конкурсной программе могут авторы российских и зарубежных короткометражных фильмов, созданных после 1 января 2022 года, в двух возрастных категориях 12-17 и 18-35 лет.
Организаторы кинофестиваля - "Союз кинематографистов России" и АНО "Лига творчества", - опираясь на искусство кинематографа, его приемы и потенциал, предлагают молодому поколению страны отразить жизнь и поступки простых людей, которыми они хотят гордиться, стать исследователями человеческих характеров, показать лица современников. Участие в кинофестивале предоставляет подросткам и молодежи возможность оглядеться вокруг и найти героев нашего времени, жизнь которых дает вдохновение, а высоконравственные поступки становятся настоящим примером для молодежи.
В жюри кинофестиваля войдут известные деятели российской и зарубежной киноиндустрии, представители сферы культуры и общественные деятели. Председатель жюри - российский медиаменеджер, кинопродюсер, генеральный директор Московского Международного кинофестиваля, академик киноакадемии "Золотой орел", профессор Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова, профессор кафедры киноискусства Московского Государственного института культуры Наталья Семина.
Основными задачами кинофестиваля являются популяризация среди подростков и молодежи основных традиционных духовно-нравственных ценностей, таких как жизнь, достоинство, патриотизм, гражданственность, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, справедливость, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память. А также развитие культурного обмена, взаимопонимания между народами, сотрудничества между кинематографистами разных регионов России и дружественных стран.
Победителей кинофестиваля определят в пяти номинациях:
- "Лучший игровой короткометражный фильм";
- "Лучший документальный короткометражный фильм";
- "Лучшая актерская работа";
- "Лучшая операторская работа";
- "Герой нашего времени".
Также фестивалем предусмотрена внеконкурсная программа "Мы вместе!", на которую принимаются российские и зарубежные документальные фильмы о людях с ограниченными возможностями и/или созданные при их непосредственном участии.
Торжественная церемония закрытия кинофестиваля и награждение победителей пройдет 24 декабря в прямом эфире из Белого зала Центрального Дома кинематографистов России. В рамках постфестивальной программы - "Эхо кинофестиваля" - с 25 декабря 2023 года по 25 апреля 2024 года в регионах России, а также на зарубежных площадках пройдут некоммерческие показы фильмов участников.
Подробности о кинофестивале и порядке приема заявок - на официальном сайте и в социальной сети проекта.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?