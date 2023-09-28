Молодые кинематографисты Самарской области примут участие в международном молодежном кинофестивале "МЫ"

Открыт прием заявок на Международный молодежный кинофестиваль "МЫ". До 24 ноября включительно подать заявку на участие в конкурсной программе могут авторы российских и зарубежных короткометражных фильмов, созданных после 1 января 2022 года, в двух возрастных категориях 12-17 и 18-35 лет.

Организаторы кинофестиваля - "Союз кинематографистов России" и АНО "Лига творчества", - опираясь на искусство кинематографа, его приемы и потенциал, предлагают молодому поколению страны отразить жизнь и поступки простых людей, которыми они хотят гордиться, стать исследователями человеческих характеров, показать лица современников. Участие в кинофестивале предоставляет подросткам и молодежи возможность оглядеться вокруг и найти героев нашего времени, жизнь которых дает вдохновение, а высоконравственные поступки становятся настоящим примером для молодежи.

В жюри кинофестиваля войдут известные деятели российской и зарубежной киноиндустрии, представители сферы культуры и общественные деятели. Председатель жюри - российский медиаменеджер, кинопродюсер, генеральный директор Московского Международного кинофестиваля, академик киноакадемии "Золотой орел", профессор Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова, профессор кафедры киноискусства Московского Государственного института культуры Наталья Семина.

Основными задачами кинофестиваля являются популяризация среди подростков и молодежи основных традиционных духовно-нравственных ценностей, таких как жизнь, достоинство, патриотизм, гражданственность, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, справедливость, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память. А также развитие культурного обмена, взаимопонимания между народами, сотрудничества между кинематографистами разных регионов России и дружественных стран.

Победителей кинофестиваля определят в пяти номинациях:

- "Лучший игровой короткометражный фильм";

- "Лучший документальный короткометражный фильм";

- "Лучшая актерская работа";

- "Лучшая операторская работа";

- "Герой нашего времени".

Также фестивалем предусмотрена внеконкурсная программа "Мы вместе!", на которую принимаются российские и зарубежные документальные фильмы о людях с ограниченными возможностями и/или созданные при их непосредственном участии.

Торжественная церемония закрытия кинофестиваля и награждение победителей пройдет 24 декабря в прямом эфире из Белого зала Центрального Дома кинематографистов России. В рамках постфестивальной программы - "Эхо кинофестиваля" - с 25 декабря 2023 года по 25 апреля 2024 года в регионах России, а также на зарубежных площадках пройдут некоммерческие показы фильмов участников.

Подробности о кинофестивале и порядке приема заявок - на официальном сайте и в социальной сети проекта.