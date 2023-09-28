"Партийный десант" проверил ход ремонта культурных объектов Новокуйбышевска

Координатор партпроекта "Культура малой родины" в Самарской области, председатель думы Самары Алексей Дегтев проконтролировал ход ремонта Центральной детской библиотеки и музея истории Новокуйбышевска.

Будущая детская модельная библиотека должна была открыть свои двери юным читателям 1 сентября. Но открытие было отложено на неопределенный срок. Почему - разбирались активисты партпроекта "Культура малой родины", депутаты "Единой России", представители подрядчика и руководство библиотеки.

Центральная детская библиотека Новокуйбышевска переживает последние стадии ремонта и готовится стать модельной. В данный момент осуществляется реконструкция фасада здания, проводятся малярные работы, проходит монтаж декоративных элементов на потолках и стенах. Ремонт закончен на 86%, но отсутствуют перила и система отопления. Работы по благоустройству парковой зоны во дворе библиотеки еще не начаты, рассказали участники мониторинга.

В рамках нацпроекта "Культура" на капитальный ремонт было выделено 10 млн рублей. Сроки сдачи проекта значительно отстают от запланированных, что вызвало недовольство у директора библиотечной информационной сети Татьяны Колоколовой, секретаря местного отделения партии "Единая Россия", председателя думы Новокуйбышевск Юрия Ферапонтова и координатора партпроекта "Культура малой родины" Алексея Дегтева. Подрядчикам было рекомендовано ускорить процесс, увеличить количество работников на объекте и запросить в срочном порядке недостающие материалы.

В планах - оснастить здание пандусами для людей с ограниченными физическими возможностями, оборудовать комнату для родителей и обустроить удобную гардеробную.

"Музей истории города Новокуйбышевска" стал вторым объектом мониторинга. Здание музея построено в 1949 году и включено в перечень объектов культурного наследия Самарской области.

В 2000 году уже проводились работы по реконструкции здания, рассказала директор краеведческого музея Елена Чубакова. В текущем году в рамках реализации национального проекта "Культура" производится капитальный ремонт здания с привлечением федерального софинансирования. Стоимость ремонтных работ по муниципальному контракту составляет более 49 млн рублей. В настоящий момент работы выполнены на 93%, отметила директор музея.

"Конечно, хотелось бы уже увидеть отремонтированные помещения, но осталось совсем немного времени, и нужно набраться терпения", - сообщил координатор проекта "Культура малой родины" партии "Единая Россия" Алексей Дегтев.

Он отметил, что положительные эмоции вызывает пока только ремонт музея. "Я трепетно отношусь к истории, и очень важно (особенно для юных новокуйбышевцев), говоря о вопросах патриотизма, начинать с истории своего города, с малой родины", - подчеркнул Дегтев.

Напомним, в рейдах "Партийных десантов" депутаты фракции "Единая Россия" и координаторы партийных проектов особое внимание уделяют срокам сдачи социокультурных объектов, многие из которых вошли в Народную программу партии в 2021 году.