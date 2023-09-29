"ЭнергосбыТ Плюс" провел праздник двора для жителей Сызрани

Специалисты АО "ЭнергосбыТ Плюс" провели праздник для жителей одного из дворов Юго-Западного района Сызрани. Развлекательное мероприятия для взрослых и детей прошло в рамках межрегионального проекта "Т Плюс — родному городу".
Юные горожане собирали информационную стену из гигантских кубиков, обегали крышки люков теплосетей в ходе эстафеты и складывали на скорость тематические напольные пазлы. Также сказочный герой Теплослав проверил ребят на знание важных правил поведения вблизи энергетических объектов, а ярким завершением праздника стало шоу мыльных пузырей. Специальным гостем праздника стала вокально-хоровая группа "Монгора".
Взрослые жители близлежащих домов смогли получить подробную консультацию экспертов "ЭнергосбыТ Плюс". Среди наиболее распространенных вопросов — возможности и порядок урегулирования задолженности по оплате коммунальных услуг, дистанционная передача показаний приборов учета тепла и прочие онлайн-сервисы энергокомпании.
По окончании праздника двора свыше 30 детей получили тематические сувениры от энергетиков — комиксы о приключениях Теплослава и значки с правилами по безопасности и советами по сохранению природных ресурсов.
"Благодаря проекту "Т Плюс — родному городу" дети освежают в памяти правила безопасности и энергосбережения, их родители — получают ответы на все волнующие вопросы, а энергетики — доносят до горожан важную информацию о дистанционных каналах коммуникации, делая наше взаимодействие с клиентами максимально прозрачным и понятным", — отметила директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Елена Тимшина.
В сентябре подобные мероприятия также прошли в Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти.
Последние комментарии
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈