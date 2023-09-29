Геннадий Котельников единогласно избран президентом Ассоциации травматологов-ортопедов России

В пятницу, 29 сентября, в Москве состоялся внеочередной съезд Общероссийской общественной организации "Ассоциация травматологов-ортопедов России". Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников был единогласно избран президентом этой профессиональной организации.

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль отметил: "Я знаю Геннадия Петровича очень много лет. Это государственный человек, с государственной позицией, его всегда отличало самостоятельное мышление. Уверен, что его избрание придаст новый импульс развитию профессионального сообщества".

Избрание председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова на столь высокий пост - яркое свидетельство того, как высоко оцениваются заслуги самарской школы травматологии и ортопедии на федеральном уровне.

"Нам предстоит большая, очень серьезная работа, ведь сейчас травма - это чума 20 века. Это действительно так. Как законодатель я буду делать все, чтобы интересы пациентов и профессионального сообщества были отрегулированы, защищены на законодательном уровне", - поблагодарил коллег спикер областного парламента.

В соответствии с федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" некоммерческая профессиональная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России" имеет полномочия по разработке и утверждению клинических рекомендаций при оказании медицинской помощи. Члены Ассоциации проводят детальное описание алгоритма действий врача от диагностики до выбора стратегии лечения и реабилитации по всему спектру профильных заболеваний.

Геннадий Котельников подчеркнул, что эта законодательно утвержденная миссия врачей-практиков служит основой оказания медицинской помощи и контроля ее качества, а также одним из приоритетных направлений работы профессионального сообщества. Подготовка единых национальных клинических рекомендаций в новом формате началась после принятия названного выше закона в 2018 году.

Председатель регионального парламента отметил, что особый акцент в своей работе он планирует сделать на законодательном обеспечении оказания специализированной медицинской помощи, отстаивании интересов профессионального сообщества.

Ассоциация традиционно выступает инициатором проведения научно-практических конференций по самым актуальным вопросам и проблематике, с участием не только практикующих врачей, экспертов, ученых, но и студентов, аспирантов и молодых ученых.

"Поддержка интереса к науке и к профессии у молодежи со студенческой или даже школьной скамьи - это чрезвычайно важная задача, которую нужно решать и на законодательном уровне. Без этого нам не насытить кадрами систему здравоохранения. Организация профильных классов, прямой контакт между школой и медицинским вузом, развитие наставничества и всемерная поддержка студентов и молодых специалистов - все это необходимо сделать обязательным для всех российских регионов. И примером здесь может стать, несомненно, Самарская область", - подчеркнул Геннадий Котельников.