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Геннадий Котельников единогласно избран президентом Ассоциации травматологов-ортопедов России

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 сентября, в Москве состоялся внеочередной съезд Общероссийской общественной организации "Ассоциация травматологов-ортопедов России". Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников был единогласно избран президентом этой профессиональной организации.

Фото: Самарская губернская дума

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль отметил: "Я знаю Геннадия Петровича очень много лет. Это государственный человек, с государственной позицией, его всегда отличало самостоятельное мышление. Уверен, что его избрание придаст новый импульс развитию профессионального сообщества".

Избрание председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова на столь высокий пост - яркое свидетельство того, как высоко оцениваются заслуги самарской школы травматологии и ортопедии на федеральном уровне.

"Нам предстоит большая, очень серьезная работа, ведь сейчас травма - это чума 20 века. Это действительно так. Как законодатель я буду делать все, чтобы интересы пациентов и профессионального сообщества были отрегулированы, защищены на законодательном уровне", - поблагодарил коллег спикер областного парламента.

В соответствии с федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" некоммерческая профессиональная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России" имеет полномочия по разработке и утверждению клинических рекомендаций при оказании медицинской помощи. Члены Ассоциации проводят детальное описание алгоритма действий врача от диагностики до выбора стратегии лечения и реабилитации по всему спектру профильных заболеваний.

Геннадий Котельников подчеркнул, что эта законодательно утвержденная миссия врачей-практиков служит основой оказания медицинской помощи и контроля ее качества, а также одним из приоритетных направлений работы профессионального сообщества. Подготовка единых национальных клинических рекомендаций в новом формате началась после принятия названного выше закона в 2018 году.

Председатель регионального парламента отметил, что особый акцент в своей работе он планирует сделать на законодательном обеспечении оказания специализированной медицинской помощи, отстаивании интересов профессионального сообщества.

Ассоциация традиционно выступает инициатором проведения научно-практических конференций по самым актуальным вопросам и проблематике, с участием не только практикующих врачей, экспертов, ученых, но и студентов, аспирантов и молодых ученых.

"Поддержка интереса к науке и к профессии у молодежи со студенческой или даже школьной скамьи - это чрезвычайно важная задача, которую нужно решать и на законодательном уровне. Без этого нам не насытить кадрами систему здравоохранения. Организация профильных классов, прямой контакт между школой и медицинским вузом, развитие наставничества и всемерная поддержка студентов и молодых специалистов - все это необходимо сделать обязательным для всех российских регионов. И примером здесь может стать, несомненно, Самарская область", - подчеркнул Геннадий Котельников.

Геннадий Петрович Котельников - лауреат Государственной премии РФ, трижды лауреат премии правительства РФ, основатель современной научно-педагогической школы травматологов-ортопедов. Автор более чем 900 научных трудов, в том числе: монографий - 22, учебников для студентов и последипломной подготовки врачей - 13, руководств для врачей и студентов - 15, а также 17 монотематических сборников научных работ, 16 учебных пособий и 16 методических рекомендаций. Соавтор Национальных руководств для врачей "Травматология" и "Ортопедия". Автор более чем 163 авторских свидетельств на изобретения. Под руководством Г.Г.Котельникова защищены 26 докторских и 59 кандидатских диссертаций.

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