В Самарской области в преддверии Дня пожилого человека чествуют представителей старшего поколения

В пятницу, 29 сентября, в Самарской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. От имени главы региона Дмитрия Азарова ветеранов, тружеников тыла, общественных деятелей, волонтеров "серебряного" возраста поздравил врио первого вице-губернатора-председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В этот день в нашей стране традиционно чествуют представителей старшего поколения, напоминая общественности об их вкладе в развитие государства и общества, привлекая внимание к проблемам и потребностям пожилых людей.

"Рад приветствовать всех по случаю Дня пожилого человека, когда мы с особым трепетом можем сказать спасибо представителям старшего поколения, подарившим нам жизнь, мир, свободу, сохранившим для нас лучшие традиции и ценности! Наши самые мудрые и дорогие! Ваши знания, уникальный жизненный и профессиональный опыт, доброта - это то богатство, которое помогает нам сохранять преемственность поколений, преодолевать трудности, решать самые сложные, масштабные задачи, достигать поставленных целей", - прозвучали слова поздравительного адреса губернатора Самарской области.

Врио председателя областного правительства поблагодарил гостей торжественного мероприятия за многолетний добросовестный труд и огромный вклад в развитие Самарского региона: "В этом зале собрались люди, благодаря труду которых наша Самарская область достигла высоких лидерских позиций во многих сферах. Сегодня вы продолжаете заниматься общественной, волонтерской деятельностью, передаете своим внукам и правнукам истинные ценности, которые создают основу морали любого общества, воспитываете их патриотами России и малой родины".

Одной из важнейших задач политики нашего государства является создание достойных условий жизни для людей пожилого возраста, предоставление им возможности для полноценной самореализации. На решение этой задачи направлены, в том числе, национальные проекты, инициированные президентом страны Владимиром Путиным. Самарская область стала одной из пилотных площадок в стране, где стартовал проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В текущем году уже 1,5 тысячи человек стали его участниками.

Также в рамках нацпроекта "Демография" в Самарском регионе успешно реализуется ряд мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия. В каждом муниципальном образовании области действуют Центры активного долголетия, которые стали местом для живого общения, проведения досуга, реализации творческого потенциала людей старшего возраста. Возможно, во многом благодаря этому сегодня в Самарской области активно набирает обороты областное движение "серебряных волонтеров", которые принимают участие во всех ключевых событиях губернии. Актив движения "серебряных волонтеров" составляет уже более 4 тысяч человек.

На сегодняшний день в целом в Самарской области людям старшего возраста предоставляется 40 мер поддержки - 35 областных и 5 федеральных. Важно, что финансирование этого направления ежегодно увеличивается - с 6 млрд рублей в 2017 году до 8 млрд рублей в 2023 году.

В их числе меры поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, которыми в 2023 году воспользовались уже 362,3 тысячи человек, обеспечение жильем участников ВОВ и тружеников тыла, предоставление социальных услуг на дому. Созданы возможности для реабилитации, санаторно-курортного лечения, полустационарного и стационарного обслуживания граждан. В губернии действуют 19 стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста.

"Главная цель такой работы - здоровье наших земляков, увеличение продолжительности их жизни, создание условий для того, чтобы человек, независимо от возраста, чувствовал себя счастливым. Это те важнейшие обязательства, которые наш регион, наше государство сохраняет и будет сохранять перед своими жителями", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Торжественное мероприятие в честь Дня пожилого человека завершилось вручением наград губернатора Самарской области. Почетных грамот губернатора были удостоены тренер-преподаватель тольяттинской Спортивной школы олимпийского резерва № 7 "Акробат" Людмила Бледнова, руководитель муниципального оркестра русских народных инструментов МБУ г. о. Сызрань "Центр музыкального искусства и культуры" Сергей Иванченко, тренер-преподаватель структурного подразделения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска Алексей Першин, медицинская сестра милосердия Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский красный крест" м. р. Безенчукский Галина Якушенко.