Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству участников проекта "Начни игру"

844 жителя Самарской области прошли регистрацию на 2-й сезон Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии "Начни игру" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Самарская область замыкает десятку регионов, где больше всего талантливых разработчиков и гейм-дизайнеров.

"Самарская область традиционно входит в число регионов-лидеров по количеству участников важных федеральных ИТ-проектов, будь то "Урок цифры" или "Код будущего". Наши айтишники всегда активны и показывают отличные результаты. Во многом это благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который уделяет особое внимание этой отрасли, - подчеркнул врио заместителя председателя правительства Самарской области - руководителя Департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. - Проект "Начни игру" - это не просто модный мировой тренд, который непосредственно влияет на развитие игровой отрасли, но и то, с чем люди постоянно сталкиваются в повседневной жизни. Элементы геймификации регулярно используются в различных сферах нашей жизни. В России рынок только начинает расти и перспективы у разработчиков, понимающих, как эта система работает, очень большие! Научившись делать игры, молодой специалист сумеет быстро интегрироваться в разработку любого продукта в любой сфере деятельности, будь то ИТ, образование или реальный сектор экономики".

Среди участников 2-го сезона проекта "Начни игру" - самарец Петр Вечканов. Он испытывает себя уже второй раз. На финале 1-го сезона труд его команды отметили спецпризом.

"В игровой индустрии я уже три года. Отсчет веду от первых геймджемов - это соревнования по скоростной разработке игр. В них меня занесло совершенно случайно, и я жалею, что не оказался в этой сфере раньше, хотя и мечтал об этом с детства, - рассказывает Петр Вечканов. - На мой взгляд, сейчас очень много людей вливается в игровую разработку. Инструменты и информация стали намного доступнее. Нейросети взяли на себя часть работы. Но для России полный расцвет еще не настал, так как мы ограничены в привычных площадках по покупке и продаже программ и игр. Надеюсь, что в том числе с нашим вкладом ситуация вскоре изменится".

Также в топ-10 продвинутых регионов входят Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская, Челябинская области, Краснодарский край, Нижегородская область, Пермский край и Московская область.

Всего во 2-м сезоне проекта "Начни игру" президентской платформы "Россия - страна возможностей" уже принимают участие свыше 70 тысяч россиян, а за два года число регистраций превысило 150 тысяч.

"Игровая индустрия в России от года к году набирает обороты. Еще десятилетия назад геймдев возможно было изучать исключительно с помощью курсов. Сегодня же появляются модули, встроенные в программы высшего и даже среднего образования. Молодые люди хотят развиваться в той сфере, которую они любят. Проект "Начни игру" дает им возможность погрузиться в индустрию со школьной скамьи. О реальном спросе говорят цифры: 43% участников 2-го сезона - это ребята младше 18 лет. И уверена, что достигнутые показатели - это не предел", - отметила руководитель проекта "Начни игру" Марьям Карпова.

Игровая индустрия становится все моложе. Согласно промежуточным результатам, из 70 377 участников 43% - младше 18 лет, 35% - в возрасте от 18 до 24 лет. Старшую группу - от 34 лет, - представляют 22%. Преимущественно это мужчины - 72%.

Регистрация на 2-й сезон проекта "Начни игру" продолжается до 14 ноября. Участники получают уникальную возможность заявить о себе перед экспертами, а также соревнуются за возможность пройти обучение в ведущих игровых студиях и отправиться в путешествие по России. Подробности - на портале начниигру.рф.