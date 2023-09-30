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В Самаре пройдет турнир по традиционному и спортивному каратэ

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 октября, в самарском СК "Локомотив" пройдет турнир "Открытый кубок Приволжского федерального округа "Союз народов" по традиционному и спортивному каратэ", сообщает мэрия города. Организаторами и инициаторами мероприятия являются спортивный клуб "KARS", созданный при Самарской региональной общественной организации "Армянская Община", а также Региональная общественная организация "Союз народов Самарской области". Турнир проводится при поддержке администрации Самары.

В 10:00  состоится церемония открытия турнира. Планируется концертная программа и непосредственно соревнования в течение всего дня. Заявлено около 200 участников  различных возрастных категорий (дети и молодежь). Соберутся  представители спортивных школ каратэ Самарской области и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ульяновска и Саратова. Кроме того, среди участников будут и представители регионов ближнего зарубежья, а также республик  Башкирия и Кабардино-Балкария. Они продемонстрируют свое мастерство судьям и зрителям.

Целями мероприятия являются  не только повышение спортивного мастерства и пропаганда здорового образа жизни, но и укрепление межнациональных отношений народов, проживающих на территории нашего региона, областей и республик Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

Важное значение имеют также популяризация и дальнейшее развитие направлений традиционного и спортивного каратэ в городском округе Самара и Самарской области, привлечение жителей всех возрастов к активным систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В этом году организаторы разыграют 335 медалей в различных возрастных категориях.

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Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

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