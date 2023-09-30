В Самаре пройдет турнир по традиционному и спортивному каратэ

В воскресенье, 1 октября, в самарском СК "Локомотив" пройдет турнир "Открытый кубок Приволжского федерального округа "Союз народов" по традиционному и спортивному каратэ", сообщает мэрия города. Организаторами и инициаторами мероприятия являются спортивный клуб "KARS", созданный при Самарской региональной общественной организации "Армянская Община", а также Региональная общественная организация "Союз народов Самарской области". Турнир проводится при поддержке администрации Самары.
В 10:00 состоится церемония открытия турнира. Планируется концертная программа и непосредственно соревнования в течение всего дня. Заявлено около 200 участников различных возрастных категорий (дети и молодежь). Соберутся представители спортивных школ каратэ Самарской области и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ульяновска и Саратова. Кроме того, среди участников будут и представители регионов ближнего зарубежья, а также республик Башкирия и Кабардино-Балкария. Они продемонстрируют свое мастерство судьям и зрителям.
Целями мероприятия являются не только повышение спортивного мастерства и пропаганда здорового образа жизни, но и укрепление межнациональных отношений народов, проживающих на территории нашего региона, областей и республик Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.
Важное значение имеют также популяризация и дальнейшее развитие направлений традиционного и спортивного каратэ в городском округе Самара и Самарской области, привлечение жителей всех возрастов к активным систематическим занятиям физической культурой и спортом.
В этом году организаторы разыграют 335 медалей в различных возрастных категориях.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?