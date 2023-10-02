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Образование Общество

Конкурс "Студент года 2023" продлевает приём заявок

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дирекция Конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент года 2023" продлевает приём заявок до 23:59 3 октября. Подать заявку можно на официальном сайте studentgoda63.ru.

Напомним, что участниками Конкурса могут стать студенты ссузов и вузов Самарской области, очной формы обучения, возрастом до 25 лет, отправив своё портфолио и заявку на сайте studentgoda63.ru.

В 2023 году учащиеся борются за звание лучшего в следующих номинациях:

Для студентов вуза:

"Студенческий лидер вуза"

"Студенческая творческая личность вуза"

"Спортсмен года вуза"

"Интеллект года"

Для студентов ссуза:

"Студенческий лидер ссуза"

"Спортсмен года ссуза"

"Студенческая творческая личность ссуза"

"Молодой профессионал года"

А также общие номинации:

"Староста года"

"Доброволец года"

Помимо индивидуальных номинаций в Конкурсе предусмотрены групповые номинации для обучающихся средних и высших учебных заведений:

"Студенческое медиа года"

"Добровольческое объединение года"

"Патриотическое объединение года"

Номинация "Гран-при "Студент года 2023" не является самостоятельной номинацией. Для победы в этой номинации участнику Конкурса необходимо выиграть в одной из индивидуальных номинаций и показать дополнительные заслуги. Такой шанс представится участникам очного этапа.

Ежегодно "Студент года" претерпевает определенные изменения, чтобы сохранять позиции ведущего студенческого конкурса региона. Так, в 2013 году в Конкурсе начали принимать участие студенты ссузов, а победитель номинации "Гран-при" впервые получил награду из рук Губернатора Самарской области. С этого года присутствие Губернатора на церемонии становится приятной традицией. С 2015 года Конкурс приобрел права регионального этапа Российской национальной премии "Студент года", с этого момента лауреаты и победители Конкурса, а также иные участники претендуют на победу во Всероссийском уровне. В 2016 году впервые был введён очный этап. В 2019 году в Конкурсе появились наставники, которые являются победителями предыдущих лет, и помогают новым участникам добиться результатов. В 2021 Конкурс прошел в юбилейный раз и в этом году было подано 1565 заявок, что стало абсолютным рекордом заявочной кампании Конкурса за 10 лет. Также очный этап прошёл впервые в выездном формате. Участники смогли представить творческие номера и презентовать свои достижения членам жюри, а также смогли прокачать навыки на специальных тренингах и познакомиться с участниками из разных муниципалитетов региона.

В 2022 году сохранилось главное нововведение юбилейного конкурса — специальная онлайн-платформа studentgoda63.ru, на которой участники смогут подать заявку дистанционно. С учетом современных реалий такое решение упростит процедуру и поможет охватить большее количество участников из муниципалитетов Самарской области.

В 2023 году Конкурс продолжает совершенствоваться, так в связи с увеличением популярности номинация "Студенческое СМИ года" преобразовалась в "Студенческое медиа года", дав большему количеству учащихся подать заявку в данном направлении. Также в этом году традиционный очный этап аналогично пройдет в выездном формате. Для участников каждой номинации будут организованы мастер-классы и уникальные тренинги с региональными и федеральными экспертами.

Организаторами конкурса являются министерство образования и науки Самарской области, совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области, совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области и Агентство по реализации молодежной политики.

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