Конкурс "Студент года 2023" продлевает приём заявок

Дирекция Конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент года 2023" продлевает приём заявок до 23:59 3 октября. Подать заявку можно на официальном сайте studentgoda63.ru.

Напомним, что участниками Конкурса могут стать студенты ссузов и вузов Самарской области, очной формы обучения, возрастом до 25 лет, отправив своё портфолио и заявку на сайте studentgoda63.ru.

В 2023 году учащиеся борются за звание лучшего в следующих номинациях:

Для студентов вуза:

"Студенческий лидер вуза"

"Студенческая творческая личность вуза"

"Спортсмен года вуза"

"Интеллект года"

Для студентов ссуза:

"Студенческий лидер ссуза"

"Спортсмен года ссуза"

"Студенческая творческая личность ссуза"

"Молодой профессионал года"

А также общие номинации:

"Староста года"

"Доброволец года"

Помимо индивидуальных номинаций в Конкурсе предусмотрены групповые номинации для обучающихся средних и высших учебных заведений:

"Студенческое медиа года"

"Добровольческое объединение года"

"Патриотическое объединение года"

Номинация "Гран-при "Студент года 2023" не является самостоятельной номинацией. Для победы в этой номинации участнику Конкурса необходимо выиграть в одной из индивидуальных номинаций и показать дополнительные заслуги. Такой шанс представится участникам очного этапа.