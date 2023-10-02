С опорой на родной край: Богатовский сельхозтехникум продолжает традиции земледелия

История становления ГБПОУ Самарской области "Богатовский государственный сельскохозяйственный техникум" непосредственно связана с развитием села и общества, достаточно необычная и непосредственно связана с краеведением.

Богатовский сельскохозяйственный техникум носит имя Героя Советского Союза Ивана Смолякова и сегодня является в своем районе стратегической площадкой для развития среднего профессионального образования, подготовки и повышения квалификации кадров в агропромышленном комплексе, проведения отраслевых конкурсов. В своей работе педагоги учреждения опираются на исторические традиции земледелия, прославившие Богатовский район.

В 2023 году техникум отмечает 45-летие своей деятельности, но история его создания началась гораздо раньше. На этом месте с 1860 года действовал мельничный комплекс купца Шихобалова. В годы советской власти на этой территории стала функционировать Павловская семилетняя школа. В 1968 году в здании был расположен инкубатор, а по соседству находилась вечерняя школа. Затем здесь стали располагаться съемные квартиры и интернат для детей и подростков.

Как рассказала исполняющая обязанности директора БГСХТ Ольга Токарева, за все годы деятельности в техникуме подготовили около четырех тысяч специалистов, квалифицированных рабочих и служащих.

В перечень специальностей входят как традиционно земледельческие профессии — мастера сельскохозяйственного производства, агрономы, трактористы-машинисты, так и другие направления: социальные работники, технологи, бухгалтеры и мастера-отделочники. Для привлечения молодежи и жителей района в техникуме также организована работа по обучению 33 дополнительным профессиям.

В учебном заведении трудятся 16 штатных преподавателей, 5 мастеров производственного обучения. Это опытные, высокопрофессиональные педагоги, наставники, люди с активной общественной позицией. Количество студентов в техникуме составляет 300 человек.

Весной 2023 года в техникуме был открыт краеведческий музей. На территории техникума находится объект культурного наследия Самарской области комплекс зданий "Мельница купца Шихобалова", рекомендованный к включению в реестр памятников истории и культуры РФ.

Студенты техникума реализуют социально-значимые проекты в волонтерской деятельности; по патриотическому, научно-исследовательскому, экологическому, социальному направлениям, принимают активное участие и являются победителями и призерами районных, региональных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад и форумов.

В техникуме обучаются студенты, удостоенные стипендии Правительства РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России, а также именной премии губернатора Самарской области в номинации "Учебная и научно-исследовательская деятельность" — за достижение значительных результатов в учебной, научной, общественной, культурной и спортивной деятельности.

В 2022 году студент техникума Марк Марков был удостоен Гран-при "Студент года 2022", стал победителем в номинации "Молодой профессионал года", а также победителем Областной общественной акции "Народное признание 2022" в номинации "Наследники Победителей". Конкурс проходил среди 1581 студента профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций Самарской области.

"Богатовский район — самый маленький по численности населения в регионе, здесь проживает всего 15 тысяч человек, — рассказывает Ольга Токарева.- Тем более, мы гордимся своим земляком, ведь раньше никогда ребята из отдаленных сельских районов не собирали столько наград в таких престижных конкурсах.

Наши студенты понимают, что сельское хозяйство — это, прежде всего, продовольственная безопасность страны. На селе, так или иначе, все связаны с сельским хозяйством и агрономией. Поэтому выбор профессии для многих ребят очевиден — достойная профессия и почетный, хорошо оплачиваемый труд на родной земле".

Елена Степанова, замдиректора по УПР ГБПОУ "БГСХТ им. Героя Советского Союза Смолякова И.И.":

— Специальности и профессии подготовки кадров в нашем техникуме актуальны, востребованы, динамично изменяются и развиваются в соответствии с современными направлениями производственной сферы, в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны.