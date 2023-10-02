С опорой на родной край: Богатовский сельхозтехникум продолжает традиции земледелия

История становления ГБПОУ Самарской области "Богатовский государственный сельскохозяйственный техникум" непосредственно связана с развитием села и общества, достаточно необычная и непосредственно связана с краеведением.
Богатовский сельскохозяйственный техникум носит имя Героя Советского Союза Ивана Смолякова и сегодня является в своем районе стратегической площадкой для развития среднего профессионального образования, подготовки и повышения квалификации кадров в агропромышленном комплексе, проведения отраслевых конкурсов. В своей работе педагоги учреждения опираются на исторические традиции земледелия, прославившие Богатовский район.
В 2023 году техникум отмечает 45-летие своей деятельности, но история его создания началась гораздо раньше. На этом месте с 1860 года действовал мельничный комплекс купца Шихобалова. В годы советской власти на этой территории стала функционировать Павловская семилетняя школа. В 1968 году в здании был расположен инкубатор, а по соседству находилась вечерняя школа. Затем здесь стали располагаться съемные квартиры и интернат для детей и подростков.
Как рассказала исполняющая обязанности директора БГСХТ Ольга Токарева, за все годы деятельности в техникуме подготовили около четырех тысяч специалистов, квалифицированных рабочих и служащих.
В перечень специальностей входят как традиционно земледельческие профессии — мастера сельскохозяйственного производства, агрономы, трактористы-машинисты, так и другие направления: социальные работники, технологи, бухгалтеры и мастера-отделочники. Для привлечения молодежи и жителей района в техникуме также организована работа по обучению 33 дополнительным профессиям.
В учебном заведении трудятся 16 штатных преподавателей, 5 мастеров производственного обучения. Это опытные, высокопрофессиональные педагоги, наставники, люди с активной общественной позицией. Количество студентов в техникуме составляет 300 человек.
Весной 2023 года в техникуме был открыт краеведческий музей. На территории техникума находится объект культурного наследия Самарской области комплекс зданий "Мельница купца Шихобалова", рекомендованный к включению в реестр памятников истории и культуры РФ.
Студенты техникума реализуют социально-значимые проекты в волонтерской деятельности; по патриотическому, научно-исследовательскому, экологическому, социальному направлениям, принимают активное участие и являются победителями и призерами районных, региональных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад и форумов.
В техникуме обучаются студенты, удостоенные стипендии Правительства РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России, а также именной премии губернатора Самарской области в номинации "Учебная и научно-исследовательская деятельность" — за достижение значительных результатов в учебной, научной, общественной, культурной и спортивной деятельности.
В 2022 году студент техникума Марк Марков был удостоен Гран-при "Студент года 2022", стал победителем в номинации "Молодой профессионал года", а также победителем Областной общественной акции "Народное признание 2022" в номинации "Наследники Победителей". Конкурс проходил среди 1581 студента профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций Самарской области.
"Богатовский район — самый маленький по численности населения в регионе, здесь проживает всего 15 тысяч человек, — рассказывает Ольга Токарева.- Тем более, мы гордимся своим земляком, ведь раньше никогда ребята из отдаленных сельских районов не собирали столько наград в таких престижных конкурсах.
Наши студенты понимают, что сельское хозяйство — это, прежде всего, продовольственная безопасность страны. На селе, так или иначе, все связаны с сельским хозяйством и агрономией. Поэтому выбор профессии для многих ребят очевиден — достойная профессия и почетный, хорошо оплачиваемый труд на родной земле".
Елена Степанова, замдиректора по УПР ГБПОУ "БГСХТ им. Героя Советского Союза Смолякова И.И.":
— Специальности и профессии подготовки кадров в нашем техникуме актуальны, востребованы, динамично изменяются и развиваются в соответствии с современными направлениями производственной сферы, в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.