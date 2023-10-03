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Единоборства Спорт

Самарские тхэквондисты завоевали 9 медалей на чемпионате России

МАЙКОП. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Майкопе завершился чемпионат России по тхэквондо ВТФ. В соревнованиях приняли участие более 400 сильнейших спортсменов из 49 субъектов Российской Федерации. По итогам турнира тхэквондисты Самарской области выиграли девять медалей и все вошли в основной состав национальной сборной команды России.

 Золото досталось Рафаэлю Камалову ((в/к до 87 кг). Серебро получили Дмитрий Балахнеев (в/к до 54 кг), Кира Скворцова (в/к до 57 кг), Рафаэль Аюкаев (в/к свыше 87 кг). Бронзовые медали завоевали Анастасия Баннова (в/к до 62 кг), Алиса Ангелова (в/к до 49 кг), Ирина Рогозина (в/к до 49 кг), Виктория Еремина (в/к до 46 кг), Кристина Сергеева (в/к свыше 73 кг).

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