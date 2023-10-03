Самарские тхэквондисты завоевали 9 медалей на чемпионате России

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В Майкопе завершился чемпионат России по тхэквондо ВТФ. В соревнованиях приняли участие более 400 сильнейших спортсменов из 49 субъектов Российской Федерации. По итогам турнира тхэквондисты Самарской области выиграли девять медалей и все вошли в основной состав национальной сборной команды России.