Самарские тхэквондисты завоевали 9 медалей на чемпионате России

В Майкопе завершился чемпионат России по тхэквондо ВТФ. В соревнованиях приняли участие более 400 сильнейших спортсменов из 49 субъектов Российской Федерации. По итогам турнира тхэквондисты Самарской области выиграли девять медалей и все вошли в основной состав национальной сборной команды России.
Золото досталось Рафаэлю Камалову ((в/к до 87 кг). Серебро получили Дмитрий Балахнеев (в/к до 54 кг), Кира Скворцова (в/к до 57 кг), Рафаэль Аюкаев (в/к свыше 87 кг). Бронзовые медали завоевали Анастасия Баннова (в/к до 62 кг), Алиса Ангелова (в/к до 49 кг), Ирина Рогозина (в/к до 49 кг), Виктория Еремина (в/к до 46 кг), Кристина Сергеева (в/к свыше 73 кг).
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?