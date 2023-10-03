В Самаре впервые выступит мультиинструментальный молодежный оркестр

Самарский институт культуры с 1 по 7 октября принимает проект "Созвучия Поволжья: культурная точка роста" — победитель федерального конкурса "Росмолодежь". Молодые исполнители из ПФО и студенты творческого вуза станут артистами мультиинструментального оркестра.

В образовательном интенсиве "Созвучия Поволжья: культурная точка роста" принимают участие 40 молодых музыкантов из средне-специальных и высших учебных учреждений регионов ПФО в области культуры и искусства, а также студенты Самарского института культуры.

Для начинающих артистов проводят мастер-классы и тренинги. Среди спикеров: Сергей Войтенко, заслуженный артист России, музыкант, композитор, продюсер театра и кино, художественный руководитель фестивалей "Виват, Баян!" и "Душа баяна"; проректор РАМ им. Гнесиных Дина Кирнарская; заслуженная артистка РФ Елена Лазарева.

Параллельно музыканты разрабатывают творческие проекты. Победители получат возможность провести студийную запись в Центре прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов "Звучи!" на базе СГИК и оформить цифровое портфолио.

Результатом творческой коллаборации станет создание мультиинструментального оркестра. 6 октября, в 16:00, коллектив представит концертную программу (12+) в МКТК "Дирижабль".

Прозвучат не только классические образцы оркестровой музыки, но и произведение Sonata quasi una Fantasia самарского композитора Илоны Дягилевой, написанное специально для проекта.