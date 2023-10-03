Самарский актер сыграл во втором сезоне комедии "Бедный олигарх" на ТНТ

Самарский актер Максим Лагашкин продолжит играть одну из главных ролей во втором сезоне сериала "Бедный олигарх" на ТНТ.

Продолжение авантюрной комедии стартует 16 октября. Во втором сезоне резко потерявший свое состояние бизнесмен Виктор Гнида и его верный дворецкий Адам окажутся за решеткой. Борьба с местными бандами, бесконечные попытки побега и открытая война с надзирателем — бедного олигарха ждут новые трудности на пути возвращения к прошлой жизни.

В тюрьме бедного олигарха и его дворецкого ждет целый мир, настроенный к новичкам крайне враждебно. Начальница тюрьмы строго чтит букву закона, русский надзиратель Дмитрий мечтает устроить соотечественнику "сладкую жизнь", а куча местных банд не собирается впускать вновь прибывших к себе. Однако русский олигарх не пропадет нигде, даже в тюрьме. Ведь по ту сторону решетки его манит запах свободы, родного особняка и кучи денег.

"Во втором сезоне мой герой — дворецкий Адам — тоже станет олигархом! Правда, на очень короткий срок. А большую часть времени он проведет в тюрьме вместе со своим другом Виктором Гнидой. На площадке было очень весело, потому что у нас появилось большое количество новых персонажей, которых играют прекрасные актеры и комики, так что можно смело утверждать, что планку юмора мы повысили. Первый сезон был своеобразным экспериментом, и лично мне приятно, что проект тепло приняли, продлив ему жизнь. И я уверен, что второй сезон тоже сможет вас удивить", — рассказал Лабашкин.