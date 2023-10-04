Андрей Кислов поприветствовал участников турнира по боксу памяти участника Великой Отечественной войны Василия Сапрунова

Сенатор пожелал юным боксерам из Самарской области и других регионов ярких побед и успехов в дальнейшей спортивной карьере.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области, член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов поздравил организаторов, участников и гостей ежегодных соревнований по боксу, которые проводятся в Самарской области, в селе Кротовка Кинель-Черкасского района. Турнир по боксу посвящен памяти участника Великой Отечественной войны Василия Сапрунова.

Василий Иванович Сапрунов, как и четыре его брата, был кадровым военным. Во время гражданской войны служил в 25-й стрелковой дивизии имени В. И. Чапаева. Молодой казак командовал сотней в разведывательном эскадроне. Великая Отечественная война для Василия Ивановича началась на территории Белоруссии, в Бобруйске, где он вместе с сослуживцами сдерживал натиск врага. Служил Василий Сапрунов на Первом Белорусском фронте командиром пулеметной роты.

Об отваге солдата говорят его награды: за личный героизм, проявленный в годы войны, Сапрунов был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I и II степени, медалями "За оборону Сталинграда" и "За взятие Кенигсберга". Военные действия Василий Иванович закончил на территории Польши.

Андрей Кислов обратился к молодым спортсменам, отметив, что жизнь и подвиг Василия Сапрунова должны стать примером для нового поколения.

"В Самарском регионе у бокса славные, многолетние традиции. В нашей губернии этот вид спорта успешно развивается на протяжении десятилетий. Самарских спортсменов знают во всем мире, они являются победителями многих соревнований самого высокого уровня. Уверен, что победители сегодняшнего турнира станут достойными продолжателями этих традиций", — отметил сенатор.

Инициатором проведения турнира в 2012 году лет выступил сын фронтовика, глава самарской пивоваренной компании Юрий Сапрунов. 10 лет назад он в своем родном селе построил универсальный спортивный комплекс им. В. И. Сапрунова, где созданы все необходимые условия для занятия боксом, футболом, волейболом, баскетболом, теннисом и другими видами спорта. Для проживания спортсменов предусмотрена комфортабельная гостиница на 80 мест. Все это дает возможность проводить в Кротовке соревнования самого высокого уровня.

Андрей Кислов подчеркнул, что каждый год в соревнованиях участвуют сотни спортсменов из Самарской области и других регионов страны, а для их проведения созданы самые комфортные условия. В заключение сенатор пожелал спортсменам ярких побед и успехов в дальнейшей спортивной карьере.