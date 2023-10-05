В ЦРК "Художественный" пройдет лекция, посвященная костюмам героев в фильмах Эльдара Рязанова

14 октября в 18:00 в самарском ЦРК "Художественный" кандидат искусствоведения, исследователь истории костюма в кино и творчества художников по костюмам (г. Москва) Дина Харькова расскажет, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Эльдара Рязанова на примере работ художников по костюмам в фильмах режиссера.
Шапка Нади, платье Людмилы Прокофьевны, что-то такое "в жутких розочках" …. Костюм в кино — составляющая образа героя художественного фильма — неважно снят ли он на современном или историческом материале, воспринимается зрителем как нечто "само собой разумеющееся".
"Вместе с тем, костюм в кино является своеобразной автобиографией персонажа, его характером, эмоциональным состоянием и, возможно, судьбой, даже если он только присутствует в кадре, не двигается и не произносит реплик", - отмечается в сообщении пресс-службы музея Эльдара Рязанова.
Этот образ создается усилиями множества людей — актера, режиссера, сценариста, и художника по костюмам. Художник по костюмам — чрезвычайно важная и сложная кинопрофессия, которой уделяется незаслуженно мало внимания. Во многом именно благодаря таланту художников по костюмам советские кинофильмы стали частью нашего "культурного кода", вошли в Золотой фонд отечественного кино, получили престижные награды на международных кинофестивалях, да и просто, любимы зрителями.
Дина Харькова расскажет, как создавались образы киногероев в фильмах Рязанова. После лекции состоится кинопоказ фильма "Зигзаг удачи", (реж. Э. А. Рязанов, 1968).
Организатором мероприятия выступил самарский музей Эльдара Рязанова, партнером - ЦРК "Художественный". Лекция бесплатная, но обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16 или по ссылке.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?