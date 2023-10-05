В ЦРК "Художественный" пройдет лекция, посвященная костюмам героев в фильмах Эльдара Рязанова

14 октября в 18:00 в самарском ЦРК "Художественный" кандидат искусствоведения, исследователь истории костюма в кино и творчества художников по костюмам (г. Москва) Дина Харькова расскажет, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Эльдара Рязанова на примере работ художников по костюмам в фильмах режиссера.

Шапка Нади, платье Людмилы Прокофьевны, что-то такое "в жутких розочках" …. Костюм в кино — составляющая образа героя художественного фильма — неважно снят ли он на современном или историческом материале, воспринимается зрителем как нечто "само собой разумеющееся".

"Вместе с тем, костюм в кино является своеобразной автобиографией персонажа, его характером, эмоциональным состоянием и, возможно, судьбой, даже если он только присутствует в кадре, не двигается и не произносит реплик", - отмечается в сообщении пресс-службы музея Эльдара Рязанова.

Этот образ создается усилиями множества людей — актера, режиссера, сценариста, и художника по костюмам. Художник по костюмам — чрезвычайно важная и сложная кинопрофессия, которой уделяется незаслуженно мало внимания. Во многом именно благодаря таланту художников по костюмам советские кинофильмы стали частью нашего "культурного кода", вошли в Золотой фонд отечественного кино, получили престижные награды на международных кинофестивалях, да и просто, любимы зрителями.

Дина Харькова расскажет, как создавались образы киногероев в фильмах Рязанова. После лекции состоится кинопоказ фильма "Зигзаг удачи", (реж. Э. А. Рязанов, 1968).

Организатором мероприятия выступил самарский музей Эльдара Рязанова, партнером - ЦРК "Художественный". Лекция бесплатная, но обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16 или по ссылке.