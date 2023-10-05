На заседании Ассоциации законодателей ПФО депутаты округа обсудили поддержку молодежных инициатив

В среду, 4 октября, в Кирове состоялось 69-е заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа с участием полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Самарскую губернскую думу по поручению ее председателя Геннадия Котельникова на форуме представила первый заместитель председателя областного парламента Марина Антимонова.

На заседании обсудили вопросы воспитания молодежи и развитие основных направлений молодежной политики в регионах Приволжского федерального округа. Депутаты побывали в Детском космическом центре имени В. П. Савиных, где им представили опыт Кировской области по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В Инженериуме Вятского государственного университета прошла встреча членов Ассоциации с участниками слета сельской молодежи регионов Приволжского федерального округа.

"Сегодня работа с молодежью необходима, чтобы обеспечить преемственность ценностей нашего государства для его стабильного развития. Это важно и с учетом роста негативного информационного, идеологического влияния на молодежь. Регулирование вопросов государственной молодежной политики требует особого внимания, поскольку поступают новые вызовы как во внешней, так и во внутренней политике, которые необходимо решать", - отметил в начале заседания полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

Полпред также отметил важную роль законодательной поддержки молодежных инициатив. Его поддержала и первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова, рассказав о лучших практиках молодежной политики в Самарской области.

"Очень важно, чтобы наши решения как законодателей принимались не просто с учетом мнений молодого поколения, но и по их предложениям, инициативам. Прислушиваться к мнению молодежи должны представители всех властных структур, и делать это в прямом диалоге. Для нас важно знать и перенимать опыт, делиться своими наработками по воспитанию гражданина, патриота своей Родины", - отметила Марина Антимонова.

На заседании Ассоциации было выдвинуто предложение о разработке проекта Федерального закона "О патриотическом воспитании в Российской Федерации", что позволит выработать единый системообразующий подход в вопросах патриотического воспитания, определения основных целей, принципов, направлений, форм реализации и полномочий органов государственной власти в вопросах патриотического воспитания.

Депутаты решили по итогам заседания обратиться в Правительство России для рассмотрения вопроса о разработке государственной программы и механизмов государственной молодежной политики.

"Нужна единая цельная федеральная система работы с молодежью, и она уже существует в Приволжье под руководством полпреда президента Игоря Анатольевича Комарова. В законодательных органах ПФО работают молодежные парламенты, они собирают инициативы молодых людей, превращают их в программы развития, проекты развития. Эта большая серьезная работа получила в Кирове импульс для серьезного ускорения. Можно говорить, что на кировской земле была создана основа для адаптации к изменениям как в регионах, так и на федеральном уровне", - отметил координатор Ассоциации законодательных органов власти субъектов ПФО, председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, подводя итог работы.