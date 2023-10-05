На заседании Ассоциации законодателей ПФО депутаты округа обсудили поддержку молодежных инициатив

В среду, 4 октября, в Кирове состоялось 69-е заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа с участием полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Самарскую губернскую думу по поручению ее председателя Геннадия Котельникова на форуме представила первый заместитель председателя областного парламента Марина Антимонова.
На заседании обсудили вопросы воспитания молодежи и развитие основных направлений молодежной политики в регионах Приволжского федерального округа. Депутаты побывали в Детском космическом центре имени В. П. Савиных, где им представили опыт Кировской области по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В Инженериуме Вятского государственного университета прошла встреча членов Ассоциации с участниками слета сельской молодежи регионов Приволжского федерального округа.
"Сегодня работа с молодежью необходима, чтобы обеспечить преемственность ценностей нашего государства для его стабильного развития. Это важно и с учетом роста негативного информационного, идеологического влияния на молодежь. Регулирование вопросов государственной молодежной политики требует особого внимания, поскольку поступают новые вызовы как во внешней, так и во внутренней политике, которые необходимо решать", - отметил в начале заседания полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.
Полпред также отметил важную роль законодательной поддержки молодежных инициатив. Его поддержала и первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова, рассказав о лучших практиках молодежной политики в Самарской области.
"Очень важно, чтобы наши решения как законодателей принимались не просто с учетом мнений молодого поколения, но и по их предложениям, инициативам. Прислушиваться к мнению молодежи должны представители всех властных структур, и делать это в прямом диалоге. Для нас важно знать и перенимать опыт, делиться своими наработками по воспитанию гражданина, патриота своей Родины", - отметила Марина Антимонова.
На заседании Ассоциации было выдвинуто предложение о разработке проекта Федерального закона "О патриотическом воспитании в Российской Федерации", что позволит выработать единый системообразующий подход в вопросах патриотического воспитания, определения основных целей, принципов, направлений, форм реализации и полномочий органов государственной власти в вопросах патриотического воспитания.
Депутаты решили по итогам заседания обратиться в Правительство России для рассмотрения вопроса о разработке государственной программы и механизмов государственной молодежной политики.
"Нужна единая цельная федеральная система работы с молодежью, и она уже существует в Приволжье под руководством полпреда президента Игоря Анатольевича Комарова. В законодательных органах ПФО работают молодежные парламенты, они собирают инициативы молодых людей, превращают их в программы развития, проекты развития. Эта большая серьезная работа получила в Кирове импульс для серьезного ускорения. Можно говорить, что на кировской земле была создана основа для адаптации к изменениям как в регионах, так и на федеральном уровне", - отметил координатор Ассоциации законодательных органов власти субъектов ПФО, председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, подводя итог работы.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.