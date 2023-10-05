Самарская область вошла в десятку регионов страны по активности участия в марафоне "Поделись своим знанием"

30 сентября завершилась регистрация лекторов Всероссийской просветительской акции "Поделись своим знанием", которая стартовала в рамках одноименного марафона 1 сентября. В течение месяца в учебных заведениях России прошли творческие встречи и открытые уроки с участием известных людей из мира спорта, культуры, экономики и политики.

Лекторы рассказали ребятам свои истории успеха, поделились практическими советами и вдохновили молодежь личным примером. Организатором акции выступило Российское общество "Знание" при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ.

В этом году акция "Поделись своим знанием" проходила уже в четвертый раз, и к настоящему моменту ее масштаб значительно вырос. В Самарской области в акции приняли участие 236 площадок - это школы, колледжи, вузы, библиотеки. На площадках выступили 272 спикера, зарегистрировано более 2 тысяч слушателей.

В качестве спикеров выступили руководители образовательных организаций, педагоги, работники библиотек, политики, предприниматели, общественные деятели, сотрудники банка и налоговой службы, работники промышленных предприятий - все, кто обладает большим опытом, достоверными знаниями и умеет общаться с молодежной аудиторией.

Выступления в рамках акции "Поделись своим знанием" продлятся до 14 октября. 1,5 тыс. самых активных лекторов получат награду - путевки от партнера акции, программы "Больше, чем путешествие", которые позволят отличившимся спикерам отправиться в многодневный тур по интересным местам своего федерального округа.

В этом году география проекта охватила все регионы России от Сахалина до Калининграда. В школах, вузах и других образовательных учреждениях страны состоялись десятки просветительских уроков, мастер-классов, встреч с представителями культуры и спорта, общественными деятелями, предпринимателями и другими экспертами из разных отраслей.

Спикерами акции стали также представители исполнительной власти: губернаторы, главы районов и профильных министров, уполномоченные по правам ребенка. По итогам акции в число самых активных регионов вошли: Кемеровская, Ростовская, Белгородская, Самарская, Ульяновская, Кировская, Нижегородская области, Хабаровский край, Донецкая Народная Республика, Республика Татарстан и Санкт-Петербург.