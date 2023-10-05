Самарская область вошла в десятку регионов страны по активности участия в марафоне "Поделись своим знанием"

30 сентября завершилась регистрация лекторов Всероссийской просветительской акции "Поделись своим знанием", которая стартовала в рамках одноименного марафона 1 сентября. В течение месяца в учебных заведениях России прошли творческие встречи и открытые уроки с участием известных людей из мира спорта, культуры, экономики и политики.
Лекторы рассказали ребятам свои истории успеха, поделились практическими советами и вдохновили молодежь личным примером. Организатором акции выступило Российское общество "Знание" при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ.
В этом году акция "Поделись своим знанием" проходила уже в четвертый раз, и к настоящему моменту ее масштаб значительно вырос. В Самарской области в акции приняли участие 236 площадок - это школы, колледжи, вузы, библиотеки. На площадках выступили 272 спикера, зарегистрировано более 2 тысяч слушателей.
В качестве спикеров выступили руководители образовательных организаций, педагоги, работники библиотек, политики, предприниматели, общественные деятели, сотрудники банка и налоговой службы, работники промышленных предприятий - все, кто обладает большим опытом, достоверными знаниями и умеет общаться с молодежной аудиторией.
Выступления в рамках акции "Поделись своим знанием" продлятся до 14 октября. 1,5 тыс. самых активных лекторов получат награду - путевки от партнера акции, программы "Больше, чем путешествие", которые позволят отличившимся спикерам отправиться в многодневный тур по интересным местам своего федерального округа.
В этом году география проекта охватила все регионы России от Сахалина до Калининграда. В школах, вузах и других образовательных учреждениях страны состоялись десятки просветительских уроков, мастер-классов, встреч с представителями культуры и спорта, общественными деятелями, предпринимателями и другими экспертами из разных отраслей.
Спикерами акции стали также представители исполнительной власти: губернаторы, главы районов и профильных министров, уполномоченные по правам ребенка. По итогам акции в число самых активных регионов вошли: Кемеровская, Ростовская, Белгородская, Самарская, Ульяновская, Кировская, Нижегородская области, Хабаровский край, Донецкая Народная Республика, Республика Татарстан и Санкт-Петербург.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.