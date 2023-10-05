Состоялась премьера туристического трейлера о Самарской области "Она манит аномально"

В среду, 4 октября, состоялся открытый премьерный показ туристического трейлера о Самарской области "Она манит аномально". Авторы ролика - команда PetryakovFilms, создатели нашумевшего фильма о Самаре "Необычная".
"Она манит аномально" - это десять минут путешествия, снятого в стиле трейлера к фильму. Такой Самарскую область еще не видели, так о своем крае еще никто не рассказывал.
Режиссер Андрей Петряков предлагает в духе кино вдохновиться возможными сценариями отдыха в регионе. "Если после просмотра трейлера вы захотите увидеть полную версию фильма, то приезжайте к нам лично испытать эмоции, которые показаны в трейлере "Она манит аномально". Приключения начинаются в области сердца", - приглашает гостей в Самарскую область автор.
Сегодня Самарская область для туристов - территория-курорт! В регион приезжают для того, чтобы любоваться природой, заниматься активным отдыхом и купаться в особенной реке Волге, которая имеет неповторимый изгиб именно в Самарской области и, огибая Самарскую Луку, делает поворот на 180 градусов. Возможность прогуляться вдоль воды по благоустроенным набережным и искупаться на комфортных пляжах, которые из года в год улучшаются, возможность прокатиться по акватории Волги на катере, лодке, каяке - все это атрибуты территории-курорта.
В трейлере у каждого героя свой поиск: семья ищет покоя, блогеры - топового контента, бизнесмен - невесту, а пенсионеры - "капсулу времени", зарытую полвека назад. И каждый находит ответы "в области сердца". Ведь изображение Самарской области на карте страны имеет форму сердца.
Трейлер можно посмотреть по ссылке. Кроме того, с маршрутами героев можно ознакомиться на сайте.
В планах у команды PetryakovFilms - новый партнерский проект. В нем авторы покажут красоту русской зимы, местные развлечения в сюжетной линии с героем из одной из жарких стран. Всех ждут атмосфера сказки, юмор и много хорошей музыки.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?