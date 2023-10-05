Состоялась премьера туристического трейлера о Самарской области "Она манит аномально"

В среду, 4 октября, состоялся открытый премьерный показ туристического трейлера о Самарской области "Она манит аномально". Авторы ролика - команда PetryakovFilms, создатели нашумевшего фильма о Самаре "Необычная".

"Она манит аномально" - это десять минут путешествия, снятого в стиле трейлера к фильму. Такой Самарскую область еще не видели, так о своем крае еще никто не рассказывал.

Режиссер Андрей Петряков предлагает в духе кино вдохновиться возможными сценариями отдыха в регионе. "Если после просмотра трейлера вы захотите увидеть полную версию фильма, то приезжайте к нам лично испытать эмоции, которые показаны в трейлере "Она манит аномально". Приключения начинаются в области сердца", - приглашает гостей в Самарскую область автор.

Сегодня Самарская область для туристов - территория-курорт! В регион приезжают для того, чтобы любоваться природой, заниматься активным отдыхом и купаться в особенной реке Волге, которая имеет неповторимый изгиб именно в Самарской области и, огибая Самарскую Луку, делает поворот на 180 градусов. Возможность прогуляться вдоль воды по благоустроенным набережным и искупаться на комфортных пляжах, которые из года в год улучшаются, возможность прокатиться по акватории Волги на катере, лодке, каяке - все это атрибуты территории-курорта.

В трейлере у каждого героя свой поиск: семья ищет покоя, блогеры - топового контента, бизнесмен - невесту, а пенсионеры - "капсулу времени", зарытую полвека назад. И каждый находит ответы "в области сердца". Ведь изображение Самарской области на карте страны имеет форму сердца.

Трейлер можно посмотреть по ссылке. Кроме того, с маршрутами героев можно ознакомиться на сайте.

В планах у команды PetryakovFilms - новый партнерский проект. В нем авторы покажут красоту русской зимы, местные развлечения в сюжетной линии с героем из одной из жарких стран. Всех ждут атмосфера сказки, юмор и много хорошей музыки.