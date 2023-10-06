Виктор Акопьян: "Форум классных руководителей — инициатива, необходимая нашим учителям"

III форум классных руководителей — знаковое событие в сфере образования и воспитания, одно из самых масштабных в Год педагога и наставника. В этом году почти полсотни педагогов Самарской области принимают участие в форуме. В его программе не только обучающие мероприятия, но и праздничный концерт в Кремлевском дворце, приуроченный ко Дню учителя.
Чтобы стать очными участниками этого грандиозного события, учителя прошли многоступенчатый отбор. В этом году на конкурс поступило более 60 тысяч заявок от педагогов со всей страны, из которых отобрали только три тысячи человек из 89 регионов России для очного участия — это активисты школьного образования и кураторы групп СПО. Еще триста педагогов стали волонтерами форума.
В этом году от Самарской области в Форуме участвуют 46 педагогов из разных учебных учреждений. Среди них: средние образовательные школы и школы с углубленным изучением ряда предметов, гимназии и школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями, медико-технический лицей и колледж изобразительных искусств.
Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян уверен, что проект Минпросвещения России, всероссийский форум классных руководителей, — это инициатива, которая необходима учителям, чтобы создать большое профильное сообщество по всей стране. Он отметил, что это сообщество людей, которые любят свою профессию и стремятся совершенствоваться в ней, а также делиться своим опытом с коллегами. Кроме того, это прекрасная возможность прокачать свои компетенции с экспертами.
Напомним, что форум классных руководителей был создан Министерством просвещения по поручению президента России Владимира Путина, его стратегический партнер — АНО "Диалог Регионы".
"В этом году III форум классных руководителей проходит в Год педагога и наставника с особенной торжественностью, и я очень рад, что День учителя почти полсотни талантливых педагогов нашего региона проведут в кругу единомышленников в Москве, на познавательных и праздничных мероприятиях форума", — отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
Своим опытом выхода в финал конкурсного отбора поделилась педагог русского языка, литературы и сценической речи Сызранского колледжа искусств Екатерина Алексеева.
"О Форуме мне рассказал заместитель руководителя по воспитательной работе, я заинтересовалась и решила попробовать. Мы участвовали вместе с коллегой Анастасией Сосульниковой. Отбор поначалу показался простым, тестирование я прошла легко, а вот тренажер оказался посложнее. Там моделируются различные ситуации с детьми, с которыми может столкнуться педагог в школьной жизни. Заключительный этап — видеовизитка. Уже в августе нам сообщили, что мы прошли обе — радости не было предела!", — рассказала Екатерина Алексеева. Она уверена, что Форум классных руководителей очень важен, потому что затрагивает вопросы воспитания. Она подчеркнула, что классный руководитель должен быть для ребенка другом и наставником, а потом уже — учителем. Педагог очень благодарна Форуму за возможность личного знакомства с единомышленниками. "Трудно описать эмоции, которые я испытала при первой встрече с коллегами — это огромная радость! У всех восторженные, горящие глаза, видно, что люди заряжены энергией и объединены общностью интересов. Это очень мотивирует развиваться дальше и становиться частью большого, дружного профессионального сообщества", — делится впечатлениями от Форума Екатерина Алексеева.
В фокусе внимания образовательной и дискуссионной программ этого форума будут несколько ключевых тем: организация воспитательной работы при реализации образовательных программ, классное руководство — ядро системы воспитания, психология воспитания и обучения, интернет как инструмент для работы современного педагога и ряд других.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.