Детский сад ТОАЗа "Тюльпан" отметил юбилей

Ясли-саду "Тольяттиазота" "Тюльпан" исполнилось 30 лет. Это единственное ведомственное дошкольное учреждение в Тольятти, его воспитанниками являются 111 детей сотрудников предприятия. Образовательный процесс ведут 48 педагогов. ТОАЗ полностью обеспечивает сад необходимым оборудованием и регулярно проводит ремонт здания.

В рамках празднования юбилея в дошкольном учреждении был организован концерт с вокальными и танцевальными номерами воспитанников. Коллектив "Тюльпана" поздравили выпускники разных лет, воспитатели-ветераны получили от руководства ПАО "ТОАЗ" памятные серебряные значки предприятия и подарки.

На празднике также состоялся премьерный показ мультфильма "Приключения Толика Азотова". Его главные герои — Толик Азотов и его младшая сестра Вероника — познают науку химию через простейшие опыты и эксперименты. Мультипликационный фильм создан в рамках профориентационной работы "Тольяттиазота" и будет передан во все детские сады, с которыми сотрудничает предприятие.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям ПАО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" — единственное предприятие города, которое сохранило за собой право на содержание ведомственного детского сада. Нам важно быть уверенными в том, что дети сотрудников находятся в надежных руках. "Тюльпан" — достойное учреждение дошкольного образования, которое выпустило не одно поколение талантливых химиков. Поздравляем коллектив детского сада с юбилеем и благодарим за многолетний труд, профессионализм и верность делу".