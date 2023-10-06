Детский сад ТОАЗа "Тюльпан" отметил юбилей

Ясли-саду "Тольяттиазота" "Тюльпан" исполнилось 30 лет. Это единственное ведомственное дошкольное учреждение в Тольятти, его воспитанниками являются 111 детей сотрудников предприятия. Образовательный процесс ведут 48 педагогов. ТОАЗ полностью обеспечивает сад необходимым оборудованием и регулярно проводит ремонт здания.
В рамках празднования юбилея в дошкольном учреждении был организован концерт с вокальными и танцевальными номерами воспитанников. Коллектив "Тюльпана" поздравили выпускники разных лет, воспитатели-ветераны получили от руководства ПАО "ТОАЗ" памятные серебряные значки предприятия и подарки.
На празднике также состоялся премьерный показ мультфильма "Приключения Толика Азотова". Его главные герои — Толик Азотов и его младшая сестра Вероника — познают науку химию через простейшие опыты и эксперименты. Мультипликационный фильм создан в рамках профориентационной работы "Тольяттиазота" и будет передан во все детские сады, с которыми сотрудничает предприятие.
Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям ПАО "ТОАЗ":
"Тольяттиазот" — единственное предприятие города, которое сохранило за собой право на содержание ведомственного детского сада. Нам важно быть уверенными в том, что дети сотрудников находятся в надежных руках. "Тюльпан" — достойное учреждение дошкольного образования, которое выпустило не одно поколение талантливых химиков. Поздравляем коллектив детского сада с юбилеем и благодарим за многолетний труд, профессионализм и верность делу".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.