Гимназия №39 в Тольятти уже полвека растит творческую молодежь

6 октября в честь 50-летного юбилея и по поводу Дня учителя "Гимназия № 39" провела праздничное мероприятие, куда были приглашены педагоги, ветераны учреждения, представители департамента образования, выпускники школы.
Стоит отметить, что эта гимназия — уникальное образовательное учреждение, образовавшееся на базе 39 школы, к которой в 2000-е годы были присоединены детский сад "Жемчужинка" и школа № 54. В настоящее время гимназия — интеграционное учебное заведение, осуществляющее обучение и развитие детей по многоступенчатой системе, имеющее в своем составе Центр дополнительного образования "Творчество".
За 50 лет школа осуществила 48 выпусков учащихся, вручив аттестаты 3877 ребятам, из которых 292 закончили учебу с медалями.
Как рассказала директор МБУ "Гимназия № 39", кандидат педагогических наук Татьяна Терлецкая, ежегодно из 11 класса выпускается более 100 человек. Среди них медалисты, стобальники. При подведении итогов ЕГЭ, школьных олимпиад, конкурсов и соревнований всех направлений, гимназия всегда находится в первой десятке рейтинга школ города.
На торжественное мероприятие в честь юбилея в актовом зале школы собрались ветераны, учителя гимназии № 39, школы № 39 и № 54, воспитатели детского сада "Жемчужинка" и много гостей. Отметим, что в этом году школе № 54 исполнилось 45 лет, а детсаду "Жемчужинка" 50 лет. Была организована праздничная программа, творческие выступления. Виновники торжества услышали в свой адрес немало добрых слов и пожеланий.
Руководитель Департамента образования администрации г. о. Тольятти Лариса Лебедева отметила: "Вашему образовательному учреждению есть чем гордиться. За 50 лет деятельности оно трижды входило в ТОП 500 лучших учебных заведений России, трижды побеждало в российских конкурсах инновационных образовательных учреждений с грантовой поддержкой министерства образования РФ, а также дважды получало гранты регионального уровня. Целых 11 лет подряд вы становились победителем конкурса "Школа года". Все эти успехи стали возможными благодаря работе вашего педагогического коллектива. Вы слава и гордость нашего региона". От имени Николая Ренца, главы г. о. Тольятти, Лариса Михайловна зачитала коллективу гимназии поздравительный адрес и вручила знак признательности и уважения за плодотворный труд в системе образования и большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.
Председатель Комсомольской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ города Тольятти Светлана Соколова подчеркнула: "Результаты, которых добилась и добивается гимназия, благодаря команде людей, которые в ней трудятся, впечатляют и заслуживают огромного уважения. Это не просто одно из самых востребованных образовательных учреждений, это родные пенаты почти для каждого второго жителя нашего Комсомольского района". Она поблагодарила коллектив гимназии за профессионализм и вручила грамоту от Самарской областной организации профсоюзов за развитие социального партнерства.
Документальные кадры, транслировавшиеся на большом экране, напомнили всем присутствующим об истории средней школы 39, об этапах ее развития и преобразования в гимназию. На протяжении всех лет существования ее возглавляли талантливые руководители, самоотверженно отдававшие все свои силы и время во благо развития учебного заведения. Это и первый директор школы Эльвира Ерошкина, и все последующие директора — Николай Дурнев, Юрий Гусев, Неонила Захаренко. Каждый из них — яркая личность. Именно при них формировались традиции школы и была задана высокая планка ответственности за результаты своего труда.
Отпраздновать юбилей любимой школы пришло много ветеранов. В их числе — семейная пара учителей Востровых. Они работали в школе с самого ее основания: Александр Петрович — учителем физкультуры, Вера Степановна — учителем черчения и рисования. А сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Ветераны поделились воспоминаниями: "Открывшись 50 лет назад, это была самая большая школа в Комсомольском районе — светлая, современная, с огромной спортивной площадкой. Все районные соревнования проводились на базе этой школы. Тут всегда был очень дружный, сплоченный коллектив, и мы всегда дружили семьями".
Только самые добрые воспоминая о школе остались и у ее выпускников, которые ныне трудятся и на самых различных предприятиях, и в органах власти. Есть и те, кто уже и сам работает в родной гимназии. Это ли не яркий показатель преемственности поколений!
Теплые слова поздравлений прозвучали в этот день от депутата городской Думы, сотрудника "КуйбышевАзота", Вадима Гребенькова, который передал коллективу гимназии поздравительный адрес от генерального директора ПАО "КуйбышевАзот" Александра Герасименко.
В настоящее время в гимназии обучается 1790 учащихся, 202 дошкольника и 1225 учащихся занимается в структурном подразделении допобразования. Их воспитанием занимаются 163 сотрудника, в т. ч. 91 педагог. Среди педагогов, работавших в гимназии, есть учителя, отмеченные профессиональными званиями — "Народный учитель Самарской области", "Заслуженный учитель", а также нагрудными знаками "Отличник просвещения", "Почетный работник общего образования". Кроме того, в разные годы педагоги становились победителями всероссийского конкурса лучших учителей, лауреатами и победителями конкурса "Учитель года", лауреатами городских и региональных педагогических конкурсов.
Директор гимназии 39 Татьяна Терлецкая уверена: "Гимназия будет жить долго! Ведь ней работают профессионалы своего дела, и никто не останавливается на достигнутом. Учебный и воспитательный процесс здесь постоянно совершенствуются, идут в ногу со временем. Второй год у нас работают педагогические классы. Идет сотрудничество с вузами региона. Мы являемся экспериментальной площадкой института развития образования Самарской области, базовой школой медицинского университета. В нашем учебном заведении созданы все условия для поиска, поддержки и сопровождения талантливых и творческих детей".
И теперь, спустя полвека со дня своего образования, гимназия 39 продолжает растить талантливую креативную молодежь и готовить ребят к выпуску во взрослую жизнь.
Об истории гимназии № 39
Средняя школа № 39 открылась в 1973 году. В 1991 г. она была реорганизована в лицей № 39, а в 2002 г. учебное учреждение переименовано в МОУ гимназия № 39 "Классическая". В этот период появляются медицинские, юридические, экономические классы. В 2008 г. к гимназии присоединен детский сад общеразвивающего вида № 94 "Жемчужинка". В 2011 г. была реорганизована и присоединена к гимназии № 39 "Классическая" школа № 54.
Гимназия активно участвует в городских сетевых проектах, становится базовой школой для профильного обучения, молодежного движения, работе с одаренными детьми. В 2020 г. учебное учреждение переименовано в МБУ "Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.