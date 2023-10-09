Гимназия №39 в Тольятти уже полвека растит творческую молодежь

6 октября в честь 50-летного юбилея и по поводу Дня учителя "Гимназия № 39" провела праздничное мероприятие, куда были приглашены педагоги, ветераны учреждения, представители департамента образования, выпускники школы.

Стоит отметить, что эта гимназия — уникальное образовательное учреждение, образовавшееся на базе 39 школы, к которой в 2000-е годы были присоединены детский сад "Жемчужинка" и школа № 54. В настоящее время гимназия — интеграционное учебное заведение, осуществляющее обучение и развитие детей по многоступенчатой системе, имеющее в своем составе Центр дополнительного образования "Творчество".

За 50 лет школа осуществила 48 выпусков учащихся, вручив аттестаты 3877 ребятам, из которых 292 закончили учебу с медалями.

Как рассказала директор МБУ "Гимназия № 39", кандидат педагогических наук Татьяна Терлецкая, ежегодно из 11 класса выпускается более 100 человек. Среди них медалисты, стобальники. При подведении итогов ЕГЭ, школьных олимпиад, конкурсов и соревнований всех направлений, гимназия всегда находится в первой десятке рейтинга школ города.

На торжественное мероприятие в честь юбилея в актовом зале школы собрались ветераны, учителя гимназии № 39, школы № 39 и № 54, воспитатели детского сада "Жемчужинка" и много гостей. Отметим, что в этом году школе № 54 исполнилось 45 лет, а детсаду "Жемчужинка" 50 лет. Была организована праздничная программа, творческие выступления. Виновники торжества услышали в свой адрес немало добрых слов и пожеланий.

Руководитель Департамента образования администрации г. о. Тольятти Лариса Лебедева отметила: "Вашему образовательному учреждению есть чем гордиться. За 50 лет деятельности оно трижды входило в ТОП 500 лучших учебных заведений России, трижды побеждало в российских конкурсах инновационных образовательных учреждений с грантовой поддержкой министерства образования РФ, а также дважды получало гранты регионального уровня. Целых 11 лет подряд вы становились победителем конкурса "Школа года". Все эти успехи стали возможными благодаря работе вашего педагогического коллектива. Вы слава и гордость нашего региона". От имени Николая Ренца, главы г. о. Тольятти, Лариса Михайловна зачитала коллективу гимназии поздравительный адрес и вручила знак признательности и уважения за плодотворный труд в системе образования и большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

Председатель Комсомольской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ города Тольятти Светлана Соколова подчеркнула: "Результаты, которых добилась и добивается гимназия, благодаря команде людей, которые в ней трудятся, впечатляют и заслуживают огромного уважения. Это не просто одно из самых востребованных образовательных учреждений, это родные пенаты почти для каждого второго жителя нашего Комсомольского района". Она поблагодарила коллектив гимназии за профессионализм и вручила грамоту от Самарской областной организации профсоюзов за развитие социального партнерства.

Документальные кадры, транслировавшиеся на большом экране, напомнили всем присутствующим об истории средней школы 39, об этапах ее развития и преобразования в гимназию. На протяжении всех лет существования ее возглавляли талантливые руководители, самоотверженно отдававшие все свои силы и время во благо развития учебного заведения. Это и первый директор школы Эльвира Ерошкина, и все последующие директора — Николай Дурнев, Юрий Гусев, Неонила Захаренко. Каждый из них — яркая личность. Именно при них формировались традиции школы и была задана высокая планка ответственности за результаты своего труда.

Отпраздновать юбилей любимой школы пришло много ветеранов. В их числе — семейная пара учителей Востровых. Они работали в школе с самого ее основания: Александр Петрович — учителем физкультуры, Вера Степановна — учителем черчения и рисования. А сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Ветераны поделились воспоминаниями: "Открывшись 50 лет назад, это была самая большая школа в Комсомольском районе — светлая, современная, с огромной спортивной площадкой. Все районные соревнования проводились на базе этой школы. Тут всегда был очень дружный, сплоченный коллектив, и мы всегда дружили семьями".

Только самые добрые воспоминая о школе остались и у ее выпускников, которые ныне трудятся и на самых различных предприятиях, и в органах власти. Есть и те, кто уже и сам работает в родной гимназии. Это ли не яркий показатель преемственности поколений!

Теплые слова поздравлений прозвучали в этот день от депутата городской Думы, сотрудника "КуйбышевАзота", Вадима Гребенькова, который передал коллективу гимназии поздравительный адрес от генерального директора ПАО "КуйбышевАзот" Александра Герасименко.

В настоящее время в гимназии обучается 1790 учащихся, 202 дошкольника и 1225 учащихся занимается в структурном подразделении допобразования. Их воспитанием занимаются 163 сотрудника, в т. ч. 91 педагог. Среди педагогов, работавших в гимназии, есть учителя, отмеченные профессиональными званиями — "Народный учитель Самарской области", "Заслуженный учитель", а также нагрудными знаками "Отличник просвещения", "Почетный работник общего образования". Кроме того, в разные годы педагоги становились победителями всероссийского конкурса лучших учителей, лауреатами и победителями конкурса "Учитель года", лауреатами городских и региональных педагогических конкурсов.

Директор гимназии 39 Татьяна Терлецкая уверена: "Гимназия будет жить долго! Ведь ней работают профессионалы своего дела, и никто не останавливается на достигнутом. Учебный и воспитательный процесс здесь постоянно совершенствуются, идут в ногу со временем. Второй год у нас работают педагогические классы. Идет сотрудничество с вузами региона. Мы являемся экспериментальной площадкой института развития образования Самарской области, базовой школой медицинского университета. В нашем учебном заведении созданы все условия для поиска, поддержки и сопровождения талантливых и творческих детей".

И теперь, спустя полвека со дня своего образования, гимназия 39 продолжает растить талантливую креативную молодежь и готовить ребят к выпуску во взрослую жизнь.

Об истории гимназии № 39

Средняя школа № 39 открылась в 1973 году. В 1991 г. она была реорганизована в лицей № 39, а в 2002 г. учебное учреждение переименовано в МОУ гимназия № 39 "Классическая". В этот период появляются медицинские, юридические, экономические классы. В 2008 г. к гимназии присоединен детский сад общеразвивающего вида № 94 "Жемчужинка". В 2011 г. была реорганизована и присоединена к гимназии № 39 "Классическая" школа № 54.

Гимназия активно участвует в городских сетевых проектах, становится базовой школой для профильного обучения, молодежного движения, работе с одаренными детьми. В 2020 г. учебное учреждение переименовано в МБУ "Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова".