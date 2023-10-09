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С начала года 6,5 тыс. семей начали строить дом с помощью Банка ДОМ.РФ

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2023 года около 6,5 тысячи семей в России оформили ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) от Банка ДОМ.РФ. Общий объем предоставленного кредитования составил 29 миллиардов рублей, что в два раза превышает показатель того же периода прошлого года как в количестве, так и в объеме.

Фото: ДОМ.РФ

Московская область лидирует с суммой в 7 миллиардов рублей (рост по сравнению с прошлым годом в 1,8 раза), за ней следуют Краснодарский край (3,6 миллиарда рублей, рост в 1,7 раза), Ленинградская область (2,8 миллиарда рублей, рост в 1,8 раза), Республика Татарстан (1,7 миллиарда рублей, рост в 2,2 раза) и Самарская область (1,4 миллиарда рублей, рост в 3,2 раза).

В топ-10 регионов — лидеров по данному показателю также входят Новосибирская область (1,3 миллиарда рублей, рост в 2 раза), Ростовская область (1,3 миллиарда рублей, рост в 3,1 раза), Тюменская область (1,2 миллиарда рублей, в 2,6 раза), Москва (900 миллионов рублей, в 2,8 раза) и Воронежская область (порядка 900 миллионов рублей, в 2,6 раза).

"Наиболее часто клиенты Банка ДОМ.РФ в текущем году пользовались "Семейной ипотекой" — около 40% (порядка 2000 семей, 11,4 млрд рублей). В 32% случаев сделки заключались в рамках "Льготной программы с господдержкой" (1500 семей, 9,2 млрд рублей). Еще 12,5% взяли кредит по ИТ-ипотеке — около 400 семей, 3,6 млрд рублей", — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

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