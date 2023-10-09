Самолет из Санкт-Петербурга садился в самарском аэропорту с неисправностью

В понедельник, 9 октября, около 9:38, в аэропорту Курумоч при заходе на посадку у самолета, летевшего из Санкт-Петербурга, обнаружилась неисправность. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ирина Загаринская.
Сработал датчик о технической неисправности. Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту было 86 пассажиров и шесть членов экипажа.
"Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования", — сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Этот же самолет должен был отправиться обратно в Санкт-Петербург в 11:00, но из-за технической неисправности вылет задержали.
Напомним, пассажиры этого рейса, на который зарегистрировались 95 человек, вылетели из Самары через несколько часов на другом самолете в 17:12.
По словам Ирины Загаринской, на время ожидания авиакомпания предоставила услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Соблюдение прав пассажиров находилось на контроле транспортной прокуратуры.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.