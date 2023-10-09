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Происшествия

Самолет из Санкт-Петербурга садился в самарском аэропорту с неисправностью

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 октября, около 9:38, в аэропорту Курумоч при заходе на посадку у самолета, летевшего из Санкт-Петербурга, обнаружилась неисправность. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ирина Загаринская.

Сработал датчик о технической неисправности. Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту было 86 пассажиров и шесть членов экипажа.

"Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования", — сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Этот же самолет должен был отправиться обратно в Санкт-Петербург в 11:00, но из-за технической неисправности вылет задержали.

Напомним, пассажиры этого рейса, на который зарегистрировались 95 человек, вылетели из Самары через несколько часов на другом самолете в 17:12.

По словам Ирины Загаринской, на время ожидания авиакомпания предоставила услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Соблюдение прав пассажиров находилось на контроле транспортной прокуратуры.

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