Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке ЧП с лифтом в самарском ТЦ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения проверки по факту происшествия с подростками в лифте торгового центра в Самаре.
Напомним, что 9 октября в торговом центре "Вива Лэнд" трое несовершеннолетних прыгали в лифте, лифт сломался и накренился. Сотрудники ТЦ, чтобы их оттуда вытащить, разбили стекло.
По данному факту организовано проведение доследственной проверки.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.