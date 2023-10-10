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Происшествия

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке ЧП с лифтом в самарском ТЦ

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения проверки по факту происшествия с подростками в лифте торгового центра в Самаре.

Напомним, что 9 октября в торговом центре "Вива Лэнд" трое несовершеннолетних прыгали в лифте, лифт сломался и накренился. Сотрудники ТЦ, чтобы их оттуда вытащить, разбили стекло.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

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