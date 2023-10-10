Российское общество "Знание" запускает просветительскую акцию для молодых поклонников театрального искусства

Всероссийский проект "Знание.Театр" Общества "Знание" запускает просветительскую акцию. В рамках акции у тысячи молодых людей - поклонников театрального искусства - появится шанс не только побывать в закулисье своего театра, но и пообщаться с режиссерами, актерами и педагогами.

Благодаря этому они познакомятся с историей театрального искусства в стране, его достижениями и перспективами, а также из первых уст услышат рассказы о тонкостях творческой профессии. Для театров и лекторов участие в акции - возможность заявить о себе, привлечь новую аудиторию и приобщить подрастающее поколение к традициям отечественного театрального дела. В течение двух с половиной месяцев состоится более 300 мастер-классов, экскурсий, дискуссий и круглых столов, семинаров и презентаций. Акция охватит около 100 театров России, в качестве площадок также будут задействованы Дома культуры, музеи и креативные пространства.

Мероприятия в рамках акции "Знание.Театр" пройдут с 28 сентября по 15 декабря. Присоединиться к акции может любой специалист из театральной сферы: для этого лекторам необходимо зарегистрироваться на сайте проекта "Знание.Театр". Там же все желающие посетить экскурсии, лекции и встречи в своем городе могут отслеживать расписание и регистрироваться на мероприятия.

"Я рад сообщить, что в этом году Общество "Знание" вновь проведет просветительскую театральную акцию. Причем в этот раз она станет еще масштабнее: в ней смогут принять участие ребята из новых регионов. Это поможет им побольше узнать о родной культуре и проникнуться ее традициями. К тому же провести мероприятие в своем регионе можно будет не только в стенах театра, но и в образовательных организациях или на различных культурных площадках. Это позволит сделать акцию доступной, в том числе для жителей небольших населенных пунктов, и приобщит к участию еще больше людей, любящих театр", - прокомментировал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Лекторы акции поделятся своими знаниями и профессиональным опытом по различным тематикам: "Российский театр будущего" (все о новейших достижениях театральной сферы, о потенциале ее развития и планах на будущие сезоны), "Театральные легенды" (истории и мифы, которые хранятся в театрах и передаются из уст в уста), "Театр - культурное наследие" (уникальные и самобытные театральные пространства России), "Театр в лицах" (творческие беседы с российскими деятелями культуры и искусств, раскрывающие особенности профессии), "Жанры театрального искусства", "Русская культура: пути развития и перспективы" и другое.

В этом году одной из особенностей акции "Знание.Театр" станут встречи с именитыми деятелями культуры и искусств на площадке Международной выставки-форума "Россия". Мероприятия пройдут при поддержке московского "Театра на Бронной" и ведущих театральных учебных заведений страны.

Международная выставка-форум "Россия" начнет работу 4 ноября 2023 г. и продлится до 12 апреля 2024 года. Указ об этом подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Местом проведения станет территория Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Выставка проводится с целью демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, а также положительного опыта развития регионов страны.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в рамках подготовки к выставке разработана концепция выставочной экспозиции нашего региона. На стенде Самарской области будут представлены достижения губернии в науке, образовании, спорте, медицине, промышленности, транспорте, IT-технологиях, культуре и искусствах, туризме и не только. Также в рамках выставки каждый субъект страны проведет "День региона" - цикл мероприятий, которые наиболее полно, ярко, творчески и интересно расскажут гостям выставки о ключевых достижениях регионов. День Самарской области запланирован на 30 ноября 2023 года.

Проект "Знание.Театр" реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках межведомственного проекта "Культура для школьников", Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" и Всероссийского центра художественного творчества.