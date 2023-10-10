В Самарской области в первые классы поступило более 41 тысячи учеников

654 школы Самарской области в этом году приняли в 1 класс 41773 ученика. Такие данные были озвучены во вторник, 10 октября, на заседании комитета по образованию и науке Самарской губернской думы.

Наибольшее количество первых классов - в четырех образовательных учреждениях Самары. Так, в школе №1 пгт Смышляевка в итоге был создан 21 первый класс, в школе №7, которая находится в мкр Крутые Ключи, - 20 первых классов, в 57-й школе (мкр Волгарь) - 11 первых классов. Лидер - СОШ ЮГ, в ней в 2023 году сформировано 30 первых классов.

В этом году заявление о приеме ребенка в первый класс можно было подать через портал "Госуслуги". Нововведением стало создание черновика заявления, который писали родители, начиная с 15 марта, чтобы 1 апреля, в день подачи заявления, как объяснили представители департамента образования Тольятти, "просто нажать одну кнопку, не тратя время на заполнение формы".

Также в этом году был существенно расширен перечень категорий детей, которые имеют преимущественное право поступить в школу, где уже учится его брат или сестра, причем как родные, так и усыновленные дети и дети под опекой. В некоторых школах таких детей - от 20 до 40% от общего числа первоклассников, сообщили на заседании.