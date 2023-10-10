В Самарской области в первые классы поступило более 41 тысячи учеников

654 школы Самарской области в этом году приняли в 1 класс 41773 ученика. Такие данные были озвучены во вторник, 10 октября, на заседании комитета по образованию и науке Самарской губернской думы.
Наибольшее количество первых классов - в четырех образовательных учреждениях Самары. Так, в школе №1 пгт Смышляевка в итоге был создан 21 первый класс, в школе №7, которая находится в мкр Крутые Ключи, - 20 первых классов, в 57-й школе (мкр Волгарь) - 11 первых классов. Лидер - СОШ ЮГ, в ней в 2023 году сформировано 30 первых классов.
В этом году заявление о приеме ребенка в первый класс можно было подать через портал "Госуслуги". Нововведением стало создание черновика заявления, который писали родители, начиная с 15 марта, чтобы 1 апреля, в день подачи заявления, как объяснили представители департамента образования Тольятти, "просто нажать одну кнопку, не тратя время на заполнение формы".
Также в этом году был существенно расширен перечень категорий детей, которые имеют преимущественное право поступить в школу, где уже учится его брат или сестра, причем как родные, так и усыновленные дети и дети под опекой. В некоторых школах таких детей - от 20 до 40% от общего числа первоклассников, сообщили на заседании.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.