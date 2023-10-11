Делегация Самарской области продолжает работу в городе Снежное

С середины прошлой недели делегация Самарской области во главе с врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктором Кудряшовым работает в Снежном.

В ходе рабочей поездки Виктор Кудряшов проконтролировал восстановительные работы на объектах здравоохранения города Снежное и провел совещание по подготовке к отопительному сезону. Также врио первого вице-губернатора встретился с мэром города Сергеем Ермаковым и куратором здравоохранения города Русланом Агишевым, обсудил работу по восстановлению объектов здравоохранения и планы на будущий год.

Виктор Кудряшов вместе с членами самарской делегации и представителями администрации Снежного выехал на территорию центральной городской больницы. Здесь завершается восстановление акушерско-гинекологического корпуса. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Самарские строители полностью заменили электропроводку, полы и окна, выполнили отделочные работы. Остались небольшие объемы работ по отделке и благоустройству, после чего здесь будет установлено медицинское оборудование.

"После восстановления здания помимо оказания акушерско-гинекологической помощи, здесь будет развернуто многопрофильное хирургическое отделение, созданы новые операционные, где будут проводиться операции по самому широкому спектру направлений, включая кардиологию и травматологию", — пояснил Виктор Кудряшов.

"Те преобразования, которые происходят на наших глазах, благодаря Российской Федерации и Самарской области, — это самое яркое подтверждение того, что наши ожидания оправданы", — поблагодарил Руслан Агишев, куратор здравоохранения Снежного после осмотра обновленного здания.

Врио председателя правительства Самарской области осмотрел также лечебный корпус Центральной городской больницы. Это здание было построено в 30-х годах прошлого века и тоже нуждается в ремонте. Восстановительные работы здесь планируют начать в 2025 году.

Кроме того, представители делегации Самарской области побывали в Снежнянской амбулатории № 4 и проверили, как выполнен ремонт объекта. В прошлом году было отремонтировано основное четырехэтажное здание амбулатории, в этом году завершили восстановление пристроя площадью около 2000 квадратных метров.

Часть восстановленного здания отведена под пансионат для одиноких пожилых граждан. Сейчас здесь для них созданы все условия: медицинское наблюдение, уход, досуг.

"Забота о гражданах старшего поколения является безусловным приоритетом для нашего государства, и поэтому здания под пансионаты, где люди, которые многое сделали для развития Донбасса, могли получить заботу и внимание, мы тоже начали восстанавливать в первую очередь", — отметил Виктор Кудряшов.

Во втором крыле разместится служба скорой медицинской помощи. Экстренное обслуживание пациентов в Снежном осуществляют 12 бригад скорой, и в настоящее время условия их размещения не соответствуют нормам. Уже в ближайшее время служба переедет в теплое, комфортное здание. Это, уверен врио председателя областного правительства, будет способствовать и решению кадровых вопросов в здравоохранении города.

Еще одним объектом, где самарская делегация проконтролировала ход работ, стала школа № 15. Это здание 1936 года постройки, в котором никогда прежде не проводился капитальный ремонт. Сейчас здесь выполняют работы по комплексному ремонту, и уже завершен ремонт детского сада, который расположен в пристрое к школе.

Капитально отремонтирован фасад основного здания, завершаются работы в спортивном зале. Поставлено оборудование пищеблока. Осталось выполнить небольшие объемы работ по благоустройству. Буквально в течение месяца, до середины ноября, здесь намерены закончить все работы по основному зданию. В следующем году рядом со школой планируется устроить спортивную площадку. Важно отметить, что строители при проведении работ постарались максимально сохранить уникальную отделку здания.

"Эта школа отличается уникальным музеем — музеем Молодой гвардии, в котором хранится большое количество очень ценных экспонатов, например, четыре оригинальных рукописи Шолохова. Сейчас, из-за ремонтных работ, экспозиция размещена в другом здании. После того, как музей вернётся, мы будем взаимодействовать, и наши школьные музеи, и, возможно, наш краеведческий музей будут в тесном контакте со школой", — сообщил Виктор Кудряшов.

В тот же день врио председателя облправительства побывал в отремонтированной в прошлом году детско-юношеской спортивной школе Снежного и встретился с юными спортсменами, которые занимаются баскетболом. От их самарских коллег, спортсменов баскетбольного клуба "Самара", он передал инвентарь и атрибутику клуба.

Снежнянские ребята поблагодарили спортсменов из Самары за внимание и сказали, что в прошлом году самарцы тоже передавали в спортшколу необходимый инвентарь, установили современные всепогодные баскетбольные стойки, которые могут использоваться и на улице, и внутри помещения. Спортсмены сообщили, что уже давно являются болельщиками БК "Самара" и пожелали нашим баскетболистам победы в чемпионате.

"Будем развивать сотрудничество между баскетболистами Самары и Снежного. Возможно, запланируем проведение мастер-классов, будем создавать возможности для повышения мастерства ребят", — высказал предложение Виктор Кудряшов.

В завершение рабочего дня в Снежном Виктор Кудряшов провел в мэрии совещание по подготовке к отопительному сезону, который стартует в городе 15 октября. В совещании приняли участие руководители всех коммунальных служб города. В ходе обсуждения определили алгоритмы взаимодействия на предстоящий осенне-зимний период.

"Сегодня вопросов по подготовке к отопительному периоду нет, по крайней мере к нашим подразделениям. В адрес самарских специалистов ничего, кроме благодарности, я не услышал. Вовремя были проведены опрессовки сетей. Это стало возможным благодаря, в том числе, и большим объёмам по перекладке. Силами наших самарских компаний было переложено более двух километров тепловых сетей. Были заменены участки водопроводных сетей, канализации, отремонтировано большое количество колодцев. Если в прошлом году с 1 ноября по текущий момент нашими бригадами было получено почти 270 аварийных заявок, то мы рассчитываем, что, благодаря перекладке наиболее аварийных участков, это количество снизится. Работы по перекладке будем продолжать и в будущем году", — сообщил врио председателя правительства региона.

Участники совещания обсудили приоритеты работы на следующий год. Одним из них станет восстановление уличного освещения. В ближайшее время из Самары в Снежное приедут бригады для обследования инфраструктуры городского освещения и формирования планов по ремонту.

"Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы в рамках наших партнерских отношений сделать как можно больше для жителей Снежного, с которым мы по-настоящему породнились и относимся к этим задачам, как к своим собственным. Очень приятно, когда люди видят результат, высказывают благодарность и Самарской области, и мэрии города, с которой у нас налажено взаимодействие", — отметил Виктор Кудряшов.

Находясь в рабочей поездке в Донецкой Народной Республике врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области побывал в расположении боевых подразделений, передал военнослужащим посылки с Родины от родных и близких и обсудил с бойцами вопросы поддержки их семей.

Кроме того, Виктор Кудряшов посетил Снежнянский музей боевой славы. Снежнянцы бережно хранят память о героях — защитниках. В постоянной экспозиции музея представлены материалы, рассказывающие о военных страницах истории Снежного: боевых действиях Советской Армии в годы Великой Отечественной войны, фотографии, документы и личные вещи солдат, материалы об освобождения Донбасса, фронтовые дневники и награды участников боевых действий. Центральное место в экспозиции занимает диорама "Штурм Саур-Могилы, август 1943 года".

Врио председателя областного правительства встретился с юнармейцами Снежного. Виктор Кудряшов поблагодарил ребят за участие в Параде Памяти в Самаре и выразил уверенность, что эта традиция будет продолжена. Кроме того, он передал юнармейцам письма с добрыми пожеланиями от самарских активистов Юнармии.

Виктор Кудряшов вместе с самарской делегацией и руководством администрации города Снежное посетил мемориальный комплекс "Саур-Могила", чтобы почтить память защитников Отечества. Вместе со снежнянцами и представителями самарской делегации врио председателя областного правительства возложил цветы к подножию монумента павшим солдатам.

"Находясь в этом святом для всех нас месте, испытываешь чувство огромного уважения и благодарности нашим героям, солдатам, которые в 1943 году участвовали в освобождении этой высоты. Среди них — немало наших земляков, эти факты с точностью установили наши поисковые отряды. Здесь был один из переломных моментов в Великой Отечественной войне. Взятие высоты Саур-Могила стало началом масштабного наступления и освобождения всего Донбасса. — подчеркнул Виктор Кудряшов. — Сегодня мы не только вспоминаем здесь героев Великой Отечественной войны, но и отдаем дань уважения героям, которые почти 10 лет борются за освобождение этой земли от возродившегося нацизма. Мы делаем все возможное, чтобы приблизить победу. Помогаем военнослужащим, заботимся об их семьях, помогаем жителям братского города Снежное с восстановлением социальных объектов и инфраструктуры, чтобы жизнь здесь становилась более комфортной и благополучной. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров неоднократно подчеркивал, что каждый наш день, каждое действие должны служить одной цели — приближению нашей Победы, и я уверен, что мы этой цели добьемся".