Консультант Плюс: есть ли лимиты по наличным и корпоративным картам для подотчетных лиц

Лимит расчетов наличными между организациями — 100 000 руб. в рамках одного договора независимо от того, платите вы наличные или получаете (п. 4 Указания Банка России от 09.12.2019 N 5348-У).

Для определения лимита не имеют значения:

Вид договора. Например, наличными нельзя получить или выдать заем на сумму более 100 000 руб., а также оплатить товары или услуги стоимостью более 100 000 руб.

Срок договора, периодичность и количество платежей. В частности, нельзя оплатить в разные дни несколькими наличными платежами товары, отгруженные по одному договору, если они стоят больше 100 000 руб. (даже если каждый платеж будет меньше этой суммы). В то же время можно совершить несколько наличных платежей до 100 000 руб. в течение одного дня, но по разным договорам.

Вид обязательства: предусмотренное договором, дополнительным соглашением к нему или вытекающее из договора. Например, нельзя оплатить наличными договорные санкции, если наличными уже была оплачена цена товаров по этому договору в сумме 100 000 руб.

Как оформлен договор (путем оформления единого документа или обмена документами). Нельзя оплатить наличными сумму по счету, превышающую 100 000 руб.

Способ расчетов (непосредственно через кассу учреждения или через подотчетное лицо). Однако лимит наличных расчетов не применяется, когда командированный работник за счет денег, выданных ему под отчет, оплачивает собственные расходы (по проезду, проживанию и т. п.), которые обязан возместить работодатель.

Предельная сумма расчетов между юрлицами с использованием корпоративной банковской карты не установлена.

Лимит, предусмотренный п. 4 Указания N 5348-У, действует только в отношении расчетов между юрлицами и (или) ИП наличными деньгами, поступившими в кассу. Корпоративная банковская карта, как и любая другая банковская карта, является электронным средством платежа, используемым при безналичных расчетах (п. 1.5 Положения Банка России от 24.12.2004 N 266-П, п. 19 ст. 3 Федерального закона N 161-ФЗ). Поэтому при расчетах корпоративной банковской картой лимит, установленный для наличных расчетов, соблюдать не нужно.

Однако, если вы сначала снимете наличные деньги с карты и ими будете рассчитываться с контрагентом, то придерживаться лимита в 100 000 руб. все же придется. Кроме того, сумма, которую вы можете снять с корпоративной карты в течение одного операционного дня, ограничена вашим банком. Максимальная сумма, рекомендованная Банком России, — 100 000 руб. (п. 2.5 Положения Банка России от 24.12.2004 N 266-П).

С перечнем законодательных документов о данном нововведении можно ознакомиться на официальном сайте "Регионального представителя КонсультантПлюс".