Самарская пенсионерка впустила в квартиру лже-электриков и лишилась денег

В Самаре двое местных жителей обвиняются в краже у пенсионерки 98 тысяч рублей. Полицейские задержали злоумышленников в течение суток после обращения женщины за помощью, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как установили правоохранители, два самарца 25 и 27 лет, ранее работавшие в фирме, оказывающей услуги по ремонту бытовой техники, незаконно воспользовались клиентской базой работодателя.

Они позвонили одной из клиенток, сообщили о необходимости поверки электрических счетчиков, договорились о встрече и в назначенный день приехали в квартиру пожилой женщины. Пока один из них вел беседу с хозяйкой, второй, якобы для проверки розеток, прошел на кухню, где на столе стояла коробка с деньгами. После того как "мастера" поспешно ушли, не оставив никаких актов, женщина заметила пропажу отложенных на операцию денег и обратилась в полицию за помощью.

В течение суток полицейские установили личности и местонахождение "специалистов". Их задержали по месту проживания. В ходе следствия злоумышленники принесли извинения потерпевшей и заявили о желании возместить причиненный материальный ущерб. К настоящему времени свои намерения они выполнили.

Уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленников, направлено на рассмотрение в суд Железнодорожного района.