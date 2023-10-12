Позднее сообщение о пожаре в с. Усолье осложнило работу огнеборцев

В среду, 11 октября, пожар уничтожил дом в с. Усолье Шигонского района. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Сообщение о возгорании поступило в 20:45. К моменту прибытия пожарных дом горел открытым пламенем, огонь грозил перекинуться на соседнее здание. Площадь пожара составляла 60 кв. м.

На тушение возгорания отправили 10 человек. Им удалось ликвидировать открытое горение в 21:15 и не допустить распространения пожара. Пострадавших нет.

В Центре по делам ГО, ПБ и ЧС отметили, что развитию пожара способствовало позднее обнаружение. Сотрудники центра просят жителей области соблюдать требования пожарной безопасности и в случае обнаружения пожара звонить по телефону "01", "101" или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".