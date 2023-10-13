"Ростелеком" подключил к интернету пансионат "Реацентр-Самара"

"Ростелеком" обеспечил пациентов детского лечебно-диагностического комплекса федеральной сети клиник "Реацентр" доступом к интернету в городе Кинель Самарской области. Специалисты провайдера построили волоконно-оптическую линию связи, расширили пропускную способность существующей сети и установили 24 точки беспроводного доступа Wi-Fi в двух корпусах пансионата.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":
"На первом этапе мы предоставили доступ к интернет-ресурсам врачам и сотрудникам "Реацентра". На основе готовой цифровой инфраструктуры очень быстро удалось организовать беспроводную сеть для школьников и их родителей в номерах для проживания, процедурных кабинетах, учебных классах, бассейне и столовой".
Если заказчик пожелает, в дальнейшем можно будет оперативно подключить цифровое телевидение, установить видеонаблюдение и виртуальную АТС.
Алексей Гаврилов, директор пансионата "Реацентр-Самара":
"Дети проходят в нашем пансионате длительную реабилитацию. Чтобы их пребывание у нас было удобным, необходимы не только отличные бытовые условия, но и стабильный доступ к интернету. Родители могут работать онлайн, малыши смотреть развлекательные программы, а ребята постарше получили возможность учиться дистанционно".
Услугами "Ростелекома" уже пользуются более 30 санаториев и баз отдыха Самарской области. Получить дополнительную информацию о цифровых сервисах компании для малого и среднего бизнеса можно на сайте, в офисах продаж или по бесплатному телефону 8 800 200 16 61.
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.