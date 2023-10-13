16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Волжском районе планируют завершить ремонт участка дороги Петра Дубрава - Дубовый Гай до конца года Стало известно, кто выиграл миллиардный подряд на ремонт дороги Самара - Новокуйбышевск В Самарской области продолжается развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Мэрия Самары: движение по мосту на ул. Земеца откроют в октябре В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" завершен капремонт дороги в селе Кинель-Черкассы

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" подключил к интернету пансионат "Реацентр-Самара"

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком" обеспечил пациентов детского лечебно-диагностического комплекса федеральной сети клиник "Реацентр" доступом к интернету в городе Кинель Самарской области. Специалисты провайдера построили волоконно-оптическую линию связи, расширили пропускную способность существующей сети и установили 24 точки беспроводного доступа Wi-Fi в двух корпусах пансионата.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":

"На первом этапе мы предоставили доступ к интернет-ресурсам врачам и сотрудникам "Реацентра". На основе готовой цифровой инфраструктуры очень быстро удалось организовать беспроводную сеть для школьников и их родителей в номерах для проживания, процедурных кабинетах, учебных классах, бассейне и столовой".

Если заказчик пожелает, в дальнейшем можно будет оперативно подключить цифровое телевидение, установить видеонаблюдение и виртуальную АТС.

Алексей Гаврилов, директор пансионата "Реацентр-Самара":

"Дети проходят в нашем пансионате длительную реабилитацию. Чтобы их пребывание у нас было удобным, необходимы не только отличные бытовые условия, но и стабильный доступ к интернету. Родители могут работать онлайн, малыши смотреть развлекательные программы, а ребята постарше получили возможность учиться дистанционно".

Услугами "Ростелекома" уже пользуются более 30 санаториев и баз отдыха Самарской области. Получить дополнительную информацию о цифровых сервисах компании для малого и среднего бизнеса можно на сайте, в офисах продаж или по бесплатному телефону 8 800 200 16 61.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5