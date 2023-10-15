Из Тольятти в зону СВО отправили дополнительные комплекты оборудования и экипировки

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По просьбе бойцов одного из подразделений, где находятся тольяттинские ребята, отправили на передовую дополнительные комплекты обмундирования, обувь, предметы экипировки, а также адресные посылки от родных и гостинцы из дома. Об этом сообщил мэр Тольятти Николай Ренц.