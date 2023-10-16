Самарские каратисты привезли с международного турнира 15 медалей

13-15 октября в Стерлитамаке (Башкортостан) проходил международный детский турнир по всестилевому каратэ IX EurasiaCup, который собрал более 2 500 бойцов из 42 регионов России и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Самару представляли юные спортсмены детской студии единоборств "Клуб Эмпи Самара": Тимофей Паршин, Анастасия Карпенко, Андрей и Михаил Терентьевы, Макар Канцеров, Даниил Акимов, Артем Лазарев, Азизбек Бокиев и Эльдар Аитов.
Ребята принесли в копилку сборной Самарской области 8 золотых и 7 серебряных медалей, и в общекомандном зачете вывели команду на второе место, уступив только хозяевам турнира.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?