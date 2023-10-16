Самарские каратисты привезли с международного турнира 15 медалей

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

13-15 октября в Стерлитамаке (Башкортостан) проходил международный детский турнир по всестилевому каратэ IX EurasiaCup, который собрал более 2 500 бойцов из 42 регионов России и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.