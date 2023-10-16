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Единоборства Спорт

Самарские каратисты привезли с международного турнира 15 медалей

СТЕРЛИТАМАК. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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13-15 октября в Стерлитамаке (Башкортостан) проходил международный детский турнир по всестилевому каратэ IX EurasiaCup, который собрал более 2 500 бойцов из 42 регионов России и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Самару представляли юные спортсмены детской студии единоборств "Клуб Эмпи Самара": Тимофей Паршин, Анастасия Карпенко, Андрей и Михаил Терентьевы, Макар Канцеров, Даниил Акимов, Артем Лазарев, Азизбек Бокиев и Эльдар Аитов.

Ребята принесли в копилку сборной Самарской области 8 золотых и 7 серебряных медалей, и в общекомандном зачете вывели команду на второе место, уступив только хозяевам турнира.

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