Александр Живайкин: "Поощрение лучших школьников - не подарок, а заслуга самих ребят"

Третий год подряд руководитель фракции "Единая Россия", заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин объявляет конкурс на получение именных стипендий отличникам учебы и за достижения в общественной сфере. Депутат вновь дал возможность целеустремленным и талантливым детям из Кинельского округа побороться за именные стипендии.
"Мы начали награждать ребят в 2022 году. За два года мы отметили более 150 ребят. Поверьте, наши победители — это невероятно талантливые дети и подростки. Кроме отличных достижений по учебе, у них активная жизненная позиция, насыщенная общественная жизнь, великолепные спортивные достижения. Именное поощрение от меня, как от депутата, это не подарок, это заслуга самих ребят. Мне очень хочется, чтобы они знали, что мы гордимся ими и будем всегда поддерживать", — заявил Александр Живайкин.
По словам депутата, он следит за успехами ребят, ставшими стипендиатами, некоторые из первых награжденных стали студентами престижных вузов Москвы и Санкт-Петербурга: Елизавета Маркина из Усть-Кинельского, Евгения Петина из Кинеля, Татьяна Чубарова из села Георгиевка, Виолетта Кудрявцева из села Новый Сарбай, Сайид Салижанов и Александр Матюшин из поселка Кинельский.
С особой гордостью Александр Иванович говорит о ребятах, оставшихся учиться в регионе, выбрав востребованные современные специальности.
"Дмитрий Архипов из Усть-Кинельского, Алина Закирова из Кинеля, Анастасия Кудряшова из поселка Черноречье, Михаил Федулов из Алакаевки, Евгений Пиглов, Максим Осипов, Владислав Рожков и Святослав Рязанов из Советского района Самары. Из спортсменов хотелось бы отметить Тимура Закирова из Алексеевки, сейчас подростка перевели в Смоленскую школу олимпийского резерва, у парня большое будущее в велоспорте", — рассказал парламентарий.
Есть среди ребят — стипендиатов прошлых лет призеры всероссийских и даже международных тематических олимпиад: Вероника Горная из Георгиевки, Ксения Путрушина и Вероника Лычева из Советского района.
Без творческих личностей тоже никак: Ангелина Самаркина, Дарья Дильдина из Рощинского, Павел Кошелев из Самары, Александр Бабенко из Просвета. Их таланты уже отмечены на областном и всероссийском уровнях.
Депутат отметил, что в этом году условия конкурса останутся прежними. Стипендии получат лучшие ученики, спортсмены и общественники.
Напомним, что руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин назначил именные стипендии для учащихся Кинельского избирательного округа. Школьники более 40 учебных заведений смогут побороться за персональные стипендии за успехи в учебе, спорте и достижения в общественной сфере.
Критерии отбора стипендиатов собраны в положении о назначении стипендии, с которым можно ознакомиться на странице Александра Живайкина в социальной сети "ВКонтакте" и в самих учебных заведениях.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.